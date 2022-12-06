На 1 декабря Слуцкий райисполком сформировал список земельных участков, чтобы проводить аукционы на право заключения договоров аренды. Один из них уже отдавали под строительство ресторана фастфуда в 2017 году. В итоге объект не появился, поэтому эту землю обратно выставят на аукцион.

1. Участок под зону отдыха

Земельный участок расположен в районе деревни Буда Гресская. Он предназначен для строительства и обслуживания объекта «Зона отдыха у водного объекта в районе д. Буда Гресская Слуцкого района». Начальная цена аукциона — 1592,36 рубля.

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2. Участок под кафе или ресторан

Участок расположен на улице 14 Партизан в Слуцке, в районе «кольца». Начальная цена — 60445,9 рубля.

Напомним, что в 2017 году торговый дом «Радуга-свет» собирался построить на слуцкой кольцевой ресторан фастфуда с круглосуточным обслуживанием. Тогда Слуцкий райисполком выставил этот участок на аукцион с начальной стоимостью в 116700 рублей. Тогда на него претендовал только торговый дом, поэтому аукцион не состоялся, а участок отдали в аренду с увеличением стоимости на 5%. Уже больше года ТД «Радуга-свет» находится в процедуре банкротства. Предприятие так и не построило здание общепита.

3. Аптека

Земельный участок для строительства и обслуживания аптеки 5-й категории расположен в микрорайоне «Чехова», на улице Борисовца, рядом с бывшим зданием Беларусбанка. Начальная цена — 11043,62 рубля.

4. СТО

Земельный участок для строительства станции технического обслуживания автомобилей расположен между «Новодворцами» и районом ССК по адресу: г. Слуцк, ул. М.Богдановича, 95-й км. Начальная цена — 4999,56 рубля.

5. Предприятие

Земельный участок для строительства производственного объекта находится на территории бывшего военного городке №13 по адресу: г.Слуцк, ул. М.Богдановича, У-80. Начальная цена — 19352,54 рубля.

6. Предприятие

Земельный участок для строительства и обслуживания производственного объекта расположен по адресу: г. Слуцк, ул. Гагарина, У-83. Начальная цена — 75371,57 рубля.

7. Объект придорожного сервиса

Участок для строительства и обслуживания объекта придорожного сервиса расположен по адресу: Слуцкий район, Кировский сельсовет, 107-й км (лево) автомобильной дороги Р-23 «Минск-Микашевичи». Начальная цена — 11266,45 рубля.

На этом участке рядом с кольцевой может быть построены как заправка, так и объект общепита. Недалеко есть кафе «Вояж» и АЗС № 49 РУП «Белоруснефть» (Маглыши). Лот уже выставляли на аукцион.

8. Магазин с кафетерием

Земельный участок для строительства торгового объекта с кафетерием по адресу: агрогородок Ленино, У-1. Начальная цена — 406,77 рубля.

9. Ларёк

Земельный участок для установки торгового павильона расположен возле деревни Новый Двор. Начальная цена — 139,59 рубля.

10. Ларёк

Земельный участок для установки торгового павильона расположен в агрогородке Лучники по адресу: улицу Вишнёвая, У-4. Начальная цена — 702,98 рубля.

11. Магазин

Земельный участок для строительства торгового павильона с торговым залом находится в агрогородке Лучники. Начальная цена — 115,08 рубля.

12. Магазин

Земельный участок для строительства торгового объекта расположен в агрогородке Подлесье по адресу: улица Слуцкая, У-7. Начальная цена — 174,09 рубля.

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