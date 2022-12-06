Кинотеатр «Аврора» в Мурманске — точная копия кинотеатра «Беларусь» в Слуцке, как внутри, так и снаружи. Об этом написал случчанин Алексей Скрынников и прислал фото.

Действительно, мурманский кинотеатр — такой же, как и наш, только не жёлтый, а голубой.

Реклама
кинотеатр, Мурманск
Мурманский кинотеатр снаружи. Фото: Алексей Скрынников
В Мурманске нашёлся очередной «близнец» Слуцкого кинотеатра
Внутри мурманского кинотеатра. Фото: Алексей Скрынников

Мы уже писали, что такие здания, как наша «Беларусь», возводились в советские времена по типовому проекту. Один из читателей выяснил, что автор этого проекта — архитектор Зоя Осиповна Брод. Поэтому двойников слуцкого кинотеатра можно найти по всему бывшему СССР, их построили больше ста. Например, случчане уже находили такие здания в Североуральске, Жлобине и Борисове.

Ранее:

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.