Кинотеатр «Аврора» в Мурманске — точная копия кинотеатра «Беларусь» в Слуцке, как внутри, так и снаружи. Об этом написал случчанин Алексей Скрынников и прислал фото.

Действительно, мурманский кинотеатр — такой же, как и наш, только не жёлтый, а голубой.

Реклама

Мы уже писали, что такие здания, как наша «Беларусь», возводились в советские времена по типовому проекту. Один из читателей выяснил, что автор этого проекта — архитектор Зоя Осиповна Брод. Поэтому двойников слуцкого кинотеатра можно найти по всему бывшему СССР, их построили больше ста. Например, случчане уже находили такие здания в Североуральске, Жлобине и Борисове.

Ранее: