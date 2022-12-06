Сейчас в Слуцке идёт небольшой рост респираторно-синцитиального вируса (РС-вирус). Также выявлено шесть подтверждённых случаев гриппа у детей.

Об этом «Кур’еру» рассказал Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

Реклама

Двое из заболевших детей — в возрасте до 3 лет, четверо — школьного возраста. У двоих из них выявлен вирус гриппа группы А, у четверых — В. Всех положили в больницу.

В России свиной грипп (H1N1) стал активно распространяться в этом сезоне, сообщили «РИА Новости» в конце ноября.

Варианты штаммов, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущих эпидсезонах: большую долю составляет именно штамм гриппа А (H1N1, или свиной грипп), пишут «Известия».

«В Беларуси высокая доля вакцинированных, так что мы спокойны в отношении тридемии — одновременной циркуляции коронавируса, гриппа и респираторных вирусов», — сказал Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что фиксируемый уровень заболеваемости коронавируса — минимальный. Количество пациентов с COVID-19 на стационарном лечении составляет до 3% от осенне-зимнего максимума периода 2021-2022.

В конце ноября — начале декабря в стране ожидается небольшой прирост заболеваемости в основном среди непривитых белорусов за счёт лёгких и среднетяжёлых случаев заболевания.

Павел Кучко добавил, что в Слуцке рост этих инфекций прогнозируется чуть позже.

СПРАВКА. Респираторно-синцитиальный вирус человека — вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорождённых и детей.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни региона, высказать своё мнение о происходящем, познакомить нас с интересными людьми, то звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.