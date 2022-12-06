С 1 по 3 декабря 2022 года в Слуцком районе проходила экологическая акция «Сделаем мир добрее!». В сборе помощи бездомным животным участвовало 2439 человек, 40 учреждений образования.

Дети и взрослые приносили на пункт сбора корма, медпрепараты, а также предметы ухода за животными. Всё собранное уже передано волонтёрам Слуцка, которые оказывают помощь бездомным кошкам и собакам.

В редакцию «Кур’ера» написала одна из участников этой акции: «Сегодня была в эколого-биологическом центре и была поражена количеством помощи для бездомных животных. Просто завал!.. И мой скромный пакетик. Спросила: «Это люди столько передали за три дня?». А мне сказали, что участвовали и организации, и школы. Суперлюди!».

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Организаторы благодарят всех участников

Администрация Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, ресурсный центр по экологическому воспитанию «ЭкоМИР» Слуцкого района и волонтёрская группа Слуцка выражают благодарность и признательность за поддержку инициативы по сбору кормов и предметов для оказания помощи бездомным животным. Всем, кто не остался в стороне: жителям, ученикам и их родителям, а также педагогам и администрации учреждений образования:

ГУО «Гимназия №1 г.Слуцка», ГУО «Средняя школа №5 г.Слуцка», ГУО «Средняя школа №6 г.Слуцка», ГУО «Средняя школа № 9 г.Слуцка», ГУО «Средняя школа №10 имени С.Ф. Рубанова г.Слуцка», ГУО «Средняя школа №11 г.Слуцка», ГУО «Средняя школа №12 г.Слуцка», ГУО «Средняя школа №13 г.Слуцка», ГУО «Лучниковская средняя школа», ГУО «Знаменская средняя школа», ГУО «Повстынская средняя школа», ГУО «Первомайская средняя школа Слуцкого района», ГУО «Великосливская базовая школа», ГУО «Бокшицкая средняя школа», ГУО «Танежицкая средняя школа», ГУО «Козловичская средняя школа», ГУО «Клепчанская базовая школа», ГУО «Греская средняя школа», ГУО «Серяжская средняя школа», ГУО «Омговичская средняя школа», ГУО «Октябрьская базовая школа имени В.Витки», ГУО «Детский сад №4 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №7 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №9 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №10 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №11 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №13 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №15 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №20 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №21 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №22 г.Слуцка», ГУО «Детский сад №1 г.Слуцка», ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка «Солнышко», ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка «Золотой ключик», ГУО «Слуцкий районный ЦКРОИР», ГУО «Слуцкий ЭБЦУ», ГУО «Слуцкий ЦТПТУМ».