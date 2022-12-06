На этой неделе наши читатели высказывали благодарности учителям и врачам, писали о гололёде, работе коммунальщиков, а также выражали мнение по поводу информации, полученной из наших публикаций.

В школе созданы все условия

Случчанка Юлия на нашей странице в ВК отметила прекрасные условия для учёбы детей в школе №4. «Когда ребёнок шёл первый раз в первый класс, очень переживала, так нам туда не хотелось. А теперь, спустя четыре года, могу с уверенностью сказать: очень рада, что дочь там учится. Для детей созданы все условия. А педагогический состав просто отличный!» — написала женщина.

Про гололёд и лестницы-горки

Несколько читателей рассказали, что из-за льда на дорогах трудно передвигаться. «Что-то в этом году совсем не посыпают противогололёдной смесью во дворах», — отметила в ВК Таня Булавина. «Центр города нормально. В сторону «Сахарного» – сплошной лёд», — написал в Инстраграм Руслан Березовский. «Чтобы дойти и не упасть в районе остановки «Торговый центр», нужно пробираться по обочине, где снег, а тротуар покрыт коркой льда», — сказала жительница 11-го городка. А вот galina_trafimovich написала в Инстаграм, что в деревне Кухты «чистенький асфальт, потому что мы на балансе и у нас всё посыпают и расчищают».

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Жительница 11-го городка обратила внимание, что коммунальщики учли замечание от горожан. «На днях вы писали, что ступеньки лестниц, ведущих на спортплощадку в зоне отдыха и на Аллею Героев, не чистят и люди там падают. Сегодня обратила внимание, что некоторые из них почистили. Правда, на центральной аллее — нет, может, ещё не успели. Надо не забывать и песком посыпать, где скользко», — написала женщина и прислала фото.

Нашлась кошка

Случчанка Наталья поблагодарила редакцию. Анастасия Акулич, подписчица нашего телеграм-канала «Слуцкая телега», запечатлела кошку, фотографию которой мы опубликовали. А кошка оказалась потеряшкой. Хозяева искали её три месяца. «Спасибо вам большое. Нашли мы нашу кошку благодаря вашей публикации на сайте. Муж там увидел фото и каждый день ходил на то место. Оказалась она возле магазина «Соседи», — написала женщина.

Рассказы ветерана

Случчанин Михаил Тарасевич в своих письмах в редакцию поделился несколькими историями. Это рассказ о временах Великой Отечественной войны и как возле деревни Новый Гудков во время воздушных боёв падали самолёты. Ещё два письма он посвятил своим бывшим коллегам-милиционерам Николаю Гольцу и Анатолию Колядке, а также рассказал историю времён СССР про милиционеров Поддубицкого и Корженевского, которые повстречали на улице сильно выпившего работника мясокомбината.

Предложение продолжить

На страницах нашего издания случчанин Александр был инициатором разговора о том, как можно обезопасить участок на «минской» трассе в районе дорожных развязок у деревни Лучники. Мужчина позвонил и поблагодарил «Кур’ер» за публикацию на эту тему и за то, что должностные лица прокомментировали поднятые им вопросы. Он также сказал, почему дискуссию стоит продолжать и какие вопросы остались неразрешёнными.

Соболезнование

Жительница Слуцка Ирина позвонила в редакцию после гибели двух случчан на зимней рыбалке в районе Микашевичей. Мужчины были предпринимателями и торговали на Слуцком рынке. Она, как и многие другие, лично знала погибших и назвала случившееся страшной трагедией. «Очень соболезную родным и близким. И особенно детям, которые остались без отцов. Это большая утрата. Уверена, что другие предприниматели Слуцкого рынка помогут семьям пережить страшную утрату», — сказала она.

Благодарность хирургу

Татьяна Иванова на нашей странице в ВК благодарит слуцкого хирурга Дмитрия Царикова. «Низкий поклон этому Божьему Человеку! Всю жизнь буду благодарить его за спасение жизни моему сыну. Всех благословений ему и его семье, пусть живёт долго и исполняет своё предназначение на земле по спасению жизней тысяч людей!»

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