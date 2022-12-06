Публикуем расписание движения поездов через станцию Слуцк, которое будет актуально с 11 декабря 2022 года.
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Дни курсирования
|прибытия поезда на станцию
|стоянки поезда
|отправления поезда со станции
|Осиповичи — Слуцк — Солигорск
|6521
|Слуцк-Солигорск
|06.03
|Ежедневно
|6523
|Осиповичи-Солигорск
|10.54
|6
|11.00
|Ежедневно
|6525
|Слуцк-Солигорск
|15.06
|Ежедневно
|6527
|Осиповичи-Солигорск
|16.54
|20
|17.14
|Ежедневно
|6531
|Осиповичи-Слуцк
|20.30
|Ежедневно
|6531
|Осиповичи-Солигорск
|20.30
|9
|20.36
|Пятница, воскресенье
|Солигорск – Слуцк — Осиповичи
|6522
|Солигорск-Осиповичи
|07.59
|15
|08.14
|Ежедневно
|6524
|Солигорск-Осиповичи
|14.42
|15
|14.57
|Ежедневно
|6526
|Солигорск-Слуцк
|16.57
|Ежедневно
|6528
|Солигорск-Осиповичи
|19.50
|2
|19.52
|Ежедневно
|6530
|Солигорск-Слуцк
|22.22
|Пятница, воскресенье
|Барановичи — Слуцк — Барановичи
|6201
|Слуцк-Барановичи
|04.53
|Ежедневно
|6203
|Слуцк-Барановичи
|14.49
|Пятница, воскресенье
|6205
|Слуцк-Барановичи
|17.35
|Ежедневно
|6202
|Барановичи-Слуцк
|10.03
|Ежедневно
|6204
|Барановичи-Слуцк
|14.32
|Пятница, воскресенье
|6206
|Барановичи-Слуцк
|22.46
|Ежедневно
|Могилев – Слуцк — Могилев
|879
|Могилев-Солигорск
|09.44
|2
|09.46
|Ежедневно
|880
|Солигорск-Могилев
|17.57
|2
|17.59
|Ежедневно