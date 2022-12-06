Публикуем расписание движения поездов через станцию Слуцк, которое будет актуально с 11 декабря 2022 года.

№ поезда Маршрут следования Время Дни курсирования
прибытия поезда на станцию стоянки поезда отправления поезда со станции
Осиповичи — Слуцк — Солигорск

 
6521 Слуцк-Солигорск     06.03 Ежедневно
6523 Осиповичи-Солигорск 10.54 6 11.00 Ежедневно
6525 Слуцк-Солигорск     15.06 Ежедневно
6527 Осиповичи-Солигорск 16.54 20 17.14 Ежедневно
6531 Осиповичи-Слуцк 20.30     Ежедневно
6531 Осиповичи-Солигорск 20.30 9 20.36 Пятница, воскресенье
Солигорск – Слуцк — Осиповичи
6522 Солигорск-Осиповичи 07.59 15 08.14 Ежедневно
6524 Солигорск-Осиповичи 14.42 15 14.57 Ежедневно
6526 Солигорск-Слуцк 16.57     Ежедневно
6528 Солигорск-Осиповичи 19.50 2 19.52 Ежедневно
6530 Солигорск-Слуцк 22.22     Пятница, воскресенье
Барановичи — Слуцк — Барановичи
6201 Слуцк-Барановичи     04.53 Ежедневно
6203 Слуцк-Барановичи     14.49 Пятница, воскресенье
6205 Слуцк-Барановичи     17.35 Ежедневно
6202 Барановичи-Слуцк 10.03     Ежедневно
6204 Барановичи-Слуцк 14.32     Пятница, воскресенье
6206 Барановичи-Слуцк 22.46     Ежедневно
Могилев – Слуцк — Могилев
879 Могилев-Солигорск 09.44 2 09.46 Ежедневно
880 Солигорск-Могилев 17.57 2 17.59 Ежедневно
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