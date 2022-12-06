Публикуем расписание движения поездов через станцию Слуцк, которое будет актуально с 11 декабря 2022 года.

№ поезда Маршрут следования Время Дни курсирования прибытия поезда на станцию стоянки поезда отправления поезда со станции Осиповичи — Слуцк — Солигорск 6521 Слуцк-Солигорск 06.03 Ежедневно 6523 Осиповичи-Солигорск 10.54 6 11.00 Ежедневно 6525 Слуцк-Солигорск 15.06 Ежедневно 6527 Осиповичи-Солигорск 16.54 20 17.14 Ежедневно 6531 Осиповичи-Слуцк 20.30 Ежедневно 6531 Осиповичи-Солигорск 20.30 9 20.36 Пятница, воскресенье Солигорск – Слуцк — Осиповичи 6522 Солигорск-Осиповичи 07.59 15 08.14 Ежедневно 6524 Солигорск-Осиповичи 14.42 15 14.57 Ежедневно 6526 Солигорск-Слуцк 16.57 Ежедневно 6528 Солигорск-Осиповичи 19.50 2 19.52 Ежедневно 6530 Солигорск-Слуцк 22.22 Пятница, воскресенье Барановичи — Слуцк — Барановичи 6201 Слуцк-Барановичи 04.53 Ежедневно 6203 Слуцк-Барановичи 14.49 Пятница, воскресенье 6205 Слуцк-Барановичи 17.35 Ежедневно 6202 Барановичи-Слуцк 10.03 Ежедневно 6204 Барановичи-Слуцк 14.32 Пятница, воскресенье 6206 Барановичи-Слуцк 22.46 Ежедневно Могилев – Слуцк — Могилев 879 Могилев-Солигорск 09.44 2 09.46 Ежедневно 880 Солигорск-Могилев 17.57 2 17.59 Ежедневно