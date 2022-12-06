Во вторник, 6 декабря, в рамках стадии 1/8 финала плей-офф чемпионата мира в Катаре сборная Португалии сыграет против сборной Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Накануне этого матча «Кур’ер» делает свой прогноз на игру.

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Сборная Португалии. Небольшим фаворитом перед матчем является Португалия. Этой сборной хватило два стартовых тура, чтобы гарантировать себе выход из группы.

Победы над сборными Ганы и Уругвая показали то, что перед нами выступала нетипичная сборная с обновлённой моделью игры без излишнего прагматизма (за что многие болельщики высказывали недовольство) с грамотно выстроенной позиционной атакой и звездой Криштиану Роналду в составе.

Но главная роль в созидании всё-таки достаётся атакующему хавбеку Бруну Фернандешу, а не волосам Криштиану Роналду, на которые первоначально ошибочно записали гол в матче со сборной Уругвая. Криштиану больше способен оказаться в нужное время в нужном месте и попытаться замкнуть передачу, что продемонстрировал конкретно этот гол.

Сам Роналду отличился лишь один раз за три матча – с пенальти в матче против Ганы. Также Португалия потерпела лишь одно поражение в матче с Южной Кореей, но считаем, что оно пойдёт сборной только на пользу. Результат матча никак не влиял на выход из группы, в составе сборной была проведена большая ротация, и к стадии 1/8 финала в очень насыщенном и интенсивном графике сборная Португалии подойдёт более отдохнувшей, чем её соперник.

Однако у Португалии в команде не всё так гладко в раздевалке, и на сей раз не обошлось без конфликтов. Криштиану Роналду снова оказался в центре скандала и высказал недовольство своей ранней заменой во втором тайме в матче против Южной Кореи. Чуть позже португальское издание «A Bola» провело опрос на предмет попадания лидера в стартовый состав на матч со сборной Швейцарии, где 70% болельщиков проголосовали за то, что не желают видеть Роналду на старте в матче против Швейцарии. Эти новости бьют по репутации и психологии игрока, который не терпит подобной критики в свой адрес.

Сборная Швейцарии. Сборная Швейцарии представляет собой команду с мощным центральным звеном, где основополагающим игроком является Гранит Джака. Он успевает отработать как в обороне, так и в раскрытии атакующего потенциала сборной. Также сильное место у швейцарцев – дисциплина в обороне и сильные фланги, на которых играют физически крепкие игроки.

Однако чемпионат мира показал, что в разных матчах могут играть «две разные» сборные. Речь идёт о двух противоречивых матчах с Бразилией и Сербией. В первом случае команда показала отличную игру в защите против мощнейшей атаки бразильцев, пропустив единственный гол лишь на 81-й минуте. Следом шла игра со сборной Сербии, где швейцарцы настолько много позволяли своему сопернику, что это вылилось в два пропущенных гола к 35-й минуте.

Сейчас нам остаётся гадать, с каким настроением выйдет Швейцария на матч с Португалией. Так как речь идёт о плей-офф и играх на выбывание, то скажем, что цена ошибки для Швейцарии слишком велика. Поэтому сборная будет придерживаться своей привычной модели игры – грамотно обороняться от атак Португалии. Для них это ожидаемое стечение обстоятельств, и они уже продемонстрировали эту работающую модель игры в матче против Бразилии. Главное – чтобы игроки вышли на игру настроенными.

Однако если исход матча будет ничейным, то Швейцарии играть ещё полчаса будет тяжело. В таком случае фактор ротации в третьем матче группового этапа пойдёт на пользу Португалии.

Прогноз «Кур’ера» – Криштиану Роналду (Португалия) не забьёт.

Коэффициенты букмекерской конторы «Марафон» на этот матч следующие: Победа Португалии – 1,99. Ничья – 3,50. Победа Швейцарии – 4,65.

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