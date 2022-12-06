В четверг, 1 декабря, в ресторане Voyage Hall в Слуцке прошло награждение победителей премии «Instagram года-2022 #Слуцк». Рассказываем про отзывы участников церемонии.

Слуцк, Instagram года-2022
Ольга Королькова (справа): «Мероприятие понравилось своей лаконичностью и непринуждённой атмосферой. Впечатление от количества Личностей. Да, с большой буквы, которые делают весомый вклад в развитие города. Талантливо, привлекая внимание социума к своим качественным услугам. Мероприятие и номинации — это некий образец благодарности за их труд. И это очень мотивирует».
Слуцк, Instagram года-2022
Екатерина Борисовец: «Я впервые принимала участие в такого рода мероприятии. Было очень волнительно наблюдать за голосованиями, переживать за других участников. Сам вечер премии был, конечно, превосходный, организация шикарная. От сопровождения к столику до приглашения к фуршету. К сожалению‚ не получилось задержаться подольше по семейным обстоятельствам, но впечатления останутся надолго. Большое спасибо за всё».
Слуцк, Instagram года-2022
Алёна Корбут (вторая слева): «Премия понравилась, вы огромные молодцы. Я сидела — и меня распирала гордость за наш город, что у нас проходят такого рода мероприятия. Обязательно продолжайте в том же духе: новых звёздочек и новых вершин. Молодцы!».
Слуцк, Instagram года-2022
Янина Баранникова (справа): «Мне понравилось мероприятие. Всё было эстетично и на высоком уровне. Приятно было находиться в обществе, где вокруг столько красивых людей! Жаль, что приходилось отдавать свой голос за одного номинанта, ведь первого места достойны были все! Спасибо большое «Кур’еру» за приглашение и за чудесный вечер!»
Слуцк, Instagram года-2022
Янина Гук: «Хочу выразить благодарность «Кур’еру» за приятную атмосферу на мероприятии «Instagram года-2022». Всё было на уровне. Программа отличная. Как мастера сферы красоты меня премия мотивировала. Ну и, конечно же, мне понравилась приятная атмосфера, общение, новые знакомства. Спасибо большое за приглашение».
Слуцк, Instagram года-2022
Екатерина Сойко: «Instagram года-2022» — это классная премия, на которой мне посчастливилось побывать. Было очень красиво, интересно и креативно. Хочется поблагодарить организаторов за проведённую сложную и кропотливую работу».

Владислав Бируля: «Мне понравилось. Я первый раз был. Необычно, прикольно. Очень рад, что у нас проходят такого плана мероприятия. С удовольствием посещал бы».

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Евгений Самохвалов: «На таком мероприятии в Слуцке впервые. Очень круто, что есть люди, которые готовы создавать и финансировать такие мероприятия. Впредь всегда планирую посещать, а возможно, стать спонсором и помогать ребятам. От себя добавлю, что можно разнообразить количество номинантов и самих номинаций. Также добавить выступления каких-либо коллективов театра, танца или эстрады. Спасибо».

Партнёры премии «Instagram года-2022 #Слуцк»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Марафон, Слуцк, премия

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке:

  • Адрес: ул. Комсомольская, 1.
  • Режим работы кассы: 13.00-21.00.
  • Сайт: marathonbet.by

 

Олег Дудка, владелец мастерских шиномонтажа в Слуцке

  • Телефон: (8033) 656 29 29.
  • Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.
  • Instagram — здесь.

«Мода Макс» — крупная сеть магазинов секонд-хенд в Беларуси
  • Адрес в Слуцке: ул. Ленина, 122.
  • Сайт — здесь.
  • Instagram — здесь.

Слуцк, перманент, парнер, премия Instagram года-2022

Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels

  • Телефон: (8044) 796 46 79.
  • Адрес: ул. Ленина, 177.
  • Instagram — здесь.

Слуцк, театр моды, Вершина, парнер, премия Instagram года-202

Молодёжная культурно-просветительская организация «ВЕРШИНА»

Слуцк, Слуцкводоканал, парнер, премия Instagram года-2022

Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал»

  • Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская, 23.
  • Телефон: (801795) 5 31 86.
  • Сайт — здесь.
  • Instagram — здесь.

Напомним, что премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур’ер» в 2018 году. В 2022-м она проводилась в четвёртый раз.

В Слуцке есть такие люди, Instagram-аккаунты которых могут быть интересны не только ближайшему кругу их знакомых. Мы хотим, чтобы люди больше общались, делились интересным и полезным и делали это лучше, узнавали новые имена. Возможно, эта премия будет стимулировать случчан быть активнее, развивать себя и помогать в этом окружающим.

Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.

 