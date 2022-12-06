Праздник всё ближе, и писем всё больше. В следующий раз расскажем о нашем празднике, где и когда он будет. А пока почитайте, что пишут Дедушке Морозу слуцкие дети.



«Хочу себе большой слайм»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Пишет тебе Диана Листопад. Мне 9 лет и 10 месяцев. Я вела себя не очень хорошо весь год. Прошу прощения, я исправлюсь. Люблю котиков и маму с папой. Мы спасли с мамой вместе котят, которых выбросили в коробке на улицу. Люблю играть с подругой, стараюсь учиться хорошо, не всегда получается. Поздравляю тебя и твою внучку с наступающим Новым годом. Я хотела бы подарок всем детям — быть с родителями. А себе хочу большой слайм».

«Хочу магнитный конструктор для лепки снега»

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Елизавета Бочкова. Мне 8 лет. Я живу в Слуцке. Больше всего я люблю маму и тебя. Когда вырасту, я стану бухгалтером. В этом году происходило много интересного. Например, я была в Минске. Дедушка Мороз, я хочу сказать тебе спасибо за подарки, которые ты подарил в прошлом году. А в Новом году хочу попросить магнитный конструктор для лепки снега. Я обещаю, что в новом году прочитаю две книги, подарю маме подарок, дождусь летних каникул без слёз, буду хорошо учиться, правильно писать слова, помогать маме и папе, ни с кем не ссориться, научусь печь имбирное печенье, буду хорошо кушать и выполнять все задания».

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«Я хочу телефон и миксер»

«Меня зовут Юля. Я хожу в Слуцкий территориальный центр для инвалидов. Там я занимаюсь физкультурой, учим танцы, в том числе и к Новому году. Я ещё пою и занимаюсь с палками — хожу по парку. Я бы хотела в подарок телефон и миксер, ну и сладкий подарок. Ещё я занимаюсь дома по хозяйству».

«Я хочу планшет»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Артём. Фамилия Ведёрко.

Мне 6 лет, я хожу на подготовку к школе. Слушаюсь маму и папу. Я собирал пробки с сестрой. Я хочу, чтобы ты подарил мне планшет. С Новым годом!».

«Хочу конструктор»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Тебе пишет Аверкин Артём, мне 9 лет. В этом году я вёл себя хорошо, помогал маме, кормил котят и однажды помог бабушке докатить тележку до остановки. Ещё я всегда готов протянуть руку помощи каждому, кто в этом нуждается.

Всегда стараюсь слушаться маму и старшего брата. На Новый 2023 год я хочу, чтобы моя семья всегда была здорова и счастлива, а ещё конструктор «Лего», я очень люблю его собирать и создавать из него новые сооружения. Также хочу поздравить тебя и Снегурочку с наступающим Новым годом, пожелать здоровья и всего самого наилучшего».

Как стать участником

В конкурсе участвуют дети от 3 до 12 лет. Письма пишут дети, а не родители. Принимаем и видео.

В письме или видео Дедушка Мороз хочет прочитать (услышать):

имя, фамилия ребёнка, возраст;

чем занимался весь год, как вёл себя, как учился, кому помогал, что хорошего и не очень сделал;

какой подарок желает к Новому 2023 году (этот пункт прежде всего на заметку родителям);

поздравление с наступающим Новым годом.

Дедушке будет приятно получить и новогодний подарок (например, рисунок или поделка), но это не обязательно. Главное — он должен быть сделан руками ребёнка при минимальной помощи родителей.

В конце письма обязательно указать номера телефонов родителей для связи.

Письма присылайте:

на почтовый адрес: Слуцк-9, а/я 18 или г.Слуцк, ул. Ленина, 128−4;

на электронный адрес: vika@kurjer.info;

приносите в редакцию по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, 128−4.

Видео присылайте:

на электронную почту: vika@kurjer.info;

в Instagram @kurjer;

на Viber (+375 33) 318 99 30.

Кто помогает делать праздник

1. Евгений Романов, директор ночного клуба Parking

2. Алёна Аль-Тани

3. Андрей Адамчук, представитель пассажирских перевозок «Фаворит 999»

4. Анастасия Волотович, директор рекламно-полиграфического центра SIGNUM

5. Владислав Шилович, владелец павильона аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

6. Валентина Кудёлко, учредитель кафе «Вояж», ресторана Voyage Hall

7. Дмитрий Листопад, директор сети магазинов «Еврооптика»

8. Наталья Стрекач и Павел Страх, владельцы магазина товаров для праздника «Позитив»

9. Игорь Борисовец, владелец сети кофеен «ПРО КОФЕ»

10. Екатерина Петриченко, руководитель филиала театра моды Vershina

11. Николай и Анна Бортниковы, владельцы кафе «Хонто»

12. Дмитрий Ковалёв, директор магазина трикотажной одежды для всей семьи OGMA PLUS

13. Многодетная семья Ольги Стрекач