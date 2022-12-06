Накануне открытия «Кур’ер» встретился в исторических залах с Сергеем Варкиным — автором проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея. Её открытие состоялось 5 декабря.

Сергей Варкин — член Белорусского Союза художников, уроженец Могилёвской области. Он окончил Белорусский республиканский колледж искусств им. И.О. Ахремчика и Белорусскую государственную академию искусств по специальности «монументально-декоративное искусство». Участвовал во многих республиканских и международных выставках.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
Сергей Варкин рассказал об экспозиции

По словам Сергея Варкина, он выполнил немало различных работ для учреждений культуры, но полномасштабный проект музейной экспозиции для него первый именно в Слуцке.

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«Если на создание проекта уходят месяцы, то на его воплощение — не один год», — сказал Сергей Варкин. Он отметил, что художественный замысел при воплощении на практике обрастает множеством деталей. Экспозиция Слуцкого музея размещена в историческом здании, которое само является памятником архитектуры. Поэтому, несмотря на использование современных отделочных материалов, необходимо было сохранить дух эпохи за счёт визуального восприятия. А это и точный подбор цвета, и деталей.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
Отрывок из книги, рассказывающей о доме, где размещён музей.
Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
Кто такой барон Шталь — владелец усадьбы, в здании которой сейчас музей.

В музее немало интересных уголков и экспонатов. В центре зала древнейшей истории — макет Слуцка, по которому можно представить, как выглядел город с высоты птичьего полёта.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
Макет древнего Слуцка

Главный экспонат Слуцкого краеведческого музея — знаменитый слуцкий пояс. Но он будет выставляться в зале только по особым датам. А на каждый день мастера выполнили точную его копию.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы

Сергей Варкин обратил внимание, что в витринах выставлены и отдельные фрагменты слуцких поясов. Каждый из них оформлен в раму и имеет специально подобранный цвет основания, чтобы ярче выделить краски раритетов.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
Фрагменты подлинных слуцких поясов

На стендах размещаются подлинные экспонаты, а есть и макеты, но они выполнены так точно, что на глаз трудно даже определить, из чего они сделаны. Есть, например, макет жезла императрицы Екатерина II, которая 250 лет назад объединила великороссов, малороссов и белорусов в Российском государстве. Этот макет создавался по мотивам сохранившихся старинных изображений и рисунков.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
Сергей Варкин рассказал на примере экипировки солдата, как в экспонате сочетаются подлинные образцы эпохи и воссозданные. Мало кто из посетителей догадается, как было сделано, например, ружьё. А вот пороховницы — подлинные.

Есть в зале место истории старейшей школы Беларуси — Слуцкой гимназии №1, которой уже больше 400 лет. Собраны портреты знаменитых выпускников, старинные учебники, чернильницы. Показывая на ученика в гимназической форме, Сергей Варкин рассказал, что образцов формы не сохранилось. Её крой, фактура воссоздавались по рисункам, фотографиям и описаниям.Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслыСергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы

В музее созданы также фотозоны — это дань времени, чтобы совместить просмотр и  запечатлеться на память в необычных уголках. Например, за партой, сделанной по образцам 19 века, или рядом с господами в одежде прошлой эпохи.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы

Специальное место для фотосъёмок есть в зоне, посвящённой известному слуцкому фотографу Юхнину.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы

Представлены в экспозиции и атрибуты, документы основных конфессий Слуцка в 18-19 веках: православие, католицизм, иудаизм.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
Облачение служителя католической церкви 100-летней давности.
Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
Стилизация под купеческую лавку: полки, прилавок, весы, счёты.
Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы
На подоконниках разместились старинные самовары, а за окном — как будто улица старого Слуцка

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы

Отдельные залы посвящены участию случчан в военных действиях, начиная с Первой мировой войны и до настоящего времени.

Сергей Варкин, автор проекта новой экспозиции Слуцкого краеведческого музея, показал, как воплощались замыслы

А также  появился и большой «космический» зал. Там побывать не удалось, поскольку  наносились последние штрихи в отделке перед официальным открытием. Посетителей там, уверены, ждёт немало интересного.