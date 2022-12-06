Сергей Варкин — член Белорусского Союза художников, уроженец Могилёвской области. Он окончил Белорусский республиканский колледж искусств им. И.О. Ахремчика и Белорусскую государственную академию искусств по специальности «монументально-декоративное искусство». Участвовал во многих республиканских и международных выставках.

По словам Сергея Варкина, он выполнил немало различных работ для учреждений культуры, но полномасштабный проект музейной экспозиции для него первый именно в Слуцке.

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«Если на создание проекта уходят месяцы, то на его воплощение — не один год», — сказал Сергей Варкин. Он отметил, что художественный замысел при воплощении на практике обрастает множеством деталей. Экспозиция Слуцкого музея размещена в историческом здании, которое само является памятником архитектуры. Поэтому, несмотря на использование современных отделочных материалов, необходимо было сохранить дух эпохи за счёт визуального восприятия. А это и точный подбор цвета, и деталей.

В музее немало интересных уголков и экспонатов. В центре зала древнейшей истории — макет Слуцка, по которому можно представить, как выглядел город с высоты птичьего полёта.

Главный экспонат Слуцкого краеведческого музея — знаменитый слуцкий пояс. Но он будет выставляться в зале только по особым датам. А на каждый день мастера выполнили точную его копию.

Сергей Варкин обратил внимание, что в витринах выставлены и отдельные фрагменты слуцких поясов. Каждый из них оформлен в раму и имеет специально подобранный цвет основания, чтобы ярче выделить краски раритетов.

На стендах размещаются подлинные экспонаты, а есть и макеты, но они выполнены так точно, что на глаз трудно даже определить, из чего они сделаны. Есть, например, макет жезла императрицы Екатерина II, которая 250 лет назад объединила великороссов, малороссов и белорусов в Российском государстве. Этот макет создавался по мотивам сохранившихся старинных изображений и рисунков.

Есть в зале место истории старейшей школы Беларуси — Слуцкой гимназии №1, которой уже больше 400 лет. Собраны портреты знаменитых выпускников, старинные учебники, чернильницы. Показывая на ученика в гимназической форме, Сергей Варкин рассказал, что образцов формы не сохранилось. Её крой, фактура воссоздавались по рисункам, фотографиям и описаниям.

В музее созданы также фотозоны — это дань времени, чтобы совместить просмотр и запечатлеться на память в необычных уголках. Например, за партой, сделанной по образцам 19 века, или рядом с господами в одежде прошлой эпохи.

Специальное место для фотосъёмок есть в зоне, посвящённой известному слуцкому фотографу Юхнину.

Представлены в экспозиции и атрибуты, документы основных конфессий Слуцка в 18-19 веках: православие, католицизм, иудаизм.

Отдельные залы посвящены участию случчан в военных действиях, начиная с Первой мировой войны и до настоящего времени.

А также появился и большой «космический» зал. Там побывать не удалось, поскольку наносились последние штрихи в отделке перед официальным открытием. Посетителей там, уверены, ждёт немало интересного.