Жизненные вопросы, которые волнуют 82-летнюю жительницу Слуцка

В редакцию «Кур’ера» пришло письмо от жительницы Слуцка Инны Кобловой. Она затронула многие вопросы, которым, по её мнению, стоит уделить внимание в Слуцке. Описала только те, с которыми сама сталкивается в повседневной жизни. Они касаются разных сфер: отношения к ветеранам, медицинского обслуживания, благоустройства микрорайона, качества продуктов питания, транспортной доступности.

Приводим его почти полностью:

«Уважаемая редакция! Спасибо вам за ваш труд, газета интересная и нужная. Мне очень нравится рубрика «Народные новости». Она должна остаться в газете, может, под другим названием. И ещё хорошо, если бы люди могли обсуждать эти статьи позже. Если мы не будем говорить о недостатках в нашей жизни, мы не сможем сделать её лучше, — пишет Инна Владимировна. — У меня накопилось много замечаний к нашей повседневной жизни, но не было времени писать. А на компьютере я медленно печатаю.

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Сколько воды может быть в фарше

О том, что мы едим, о ценах можно говорить каждый день. Но хоть о вопиющих фактах не будем молчать. Я купила фарш в упаковке, положила его в морозилку. Когда достала через несколько дней, была удивлена, что фарш со всех сторон покрылся толстым слоем льда. Сверху его можно было снять — это было 80 граммов. А снизу достать было нельзя. От общего веса в 800 граммов можно посчитать, сколько было мяса. Это часто бывает и в филе рыбы».

О ветеранах труда

«Какое значение имеет рабочий стаж человека и звание «Ветеран труда»? На льнозаводе, где я отработала почти 40 лет, много ветеранов труда, как и на других предприятиях. Я назову несколько фамилий людей, живущих недалеко от меня, которые отработали на заводе весь свой трудовой стаж: Мария Курильчик, Анна Кукета, Софья Илюкевич, Людмила Суходолова, Галина Лукашевич, Нина Хамицевич, Валентина Гребенчук, Евгения Козловская и многие другие. Отдельно хочу сказать о Суходоловой Л.Д. Она запускала и строила этот завод в роли главного инженера, а затем работала много лет директором».

Автор письма отметила важность того, чтобы администрация предприятий помнила о своих бывших сотрудниках и не обесценивала понятие «ветеран труда», чтобы они не чувствовали себя забытыми.

Вопрос про акции и дивиденды

«Кроме того, на других предприятиях люди, которые являются акционерами, получают какие-то дивиденды, — пишет Инна Коблова и поднимает вопрос выплаты дивидендов на льнозаводе. — Непонятно, что будет с акциями, которые мы когда-то получили от государства в качестве имущества? Правда ли то, что после деноминации эти акции почти обнулились? Пожалуйста, помогите разобраться, как обстоят дела на других предприятиях, почему так на льнозаводе. И что будет с акциями?»

Не найти общественного туалета

«Ещё одна больная тема – общественные туалеты в городе. Как же Слуцк собирается стать культурной столицей республики, если у нас почти нет уличных общественных туалетов? Или пусть меня поправят, может, я их просто не нашла? Когда жители с отдалённых от центра микрорайонов приезжают в центр и вынуждены задержаться, то оказываются в таком же положении, что оказалась я. Прохожие, к которым я обращалась за подсказкой, посоветовали мне зайти в кафе. Там работали молодые приятные люди. Но ведь неудобно в кафе просто в туалет зайти. Пришлось выпить чашечку кофе и съесть булочку (а это не дёшево). Но зато настроение улучшилось: совместила приятное с полезным. Ну а как быть дальше с этой проблемой?»

Идут по проезжей части

«Посёлок льнозавода – богом забытый район. У нас не заасфальтированы улицы. Летом пыль от машин и ямы на дороге. Пешеходная дорожка тоже вся в колдобинах. Её должны были переделать ещё к «Дажынкам» в 2005 году, но так и не сделали. Нет пешеходной и велодорожки до города (вдоль улицы Ленина – Прим. редакции). Иногда и ученикам, и другим людям приходится идти до остановки «9-я школа» прямо по проезжей части».

Ещё одна остановка автобуса

«Остановка автобуса №6 находится только возле льнозавода. До дальней части посёлка — более 500 метров, — написала автор письма и высказала предложение сделать ещё одну остановку в районе моста. — Это облегчило жизнь бы не только жителям района льнозавода, но и жителям близлежащей деревни Малая Падерь, откуда много людей едут в город на работу, а дети – в школу и идут на остановку автобуса №6».

Про банкомат

«Чтобы снять деньги с карты, нужно ехать в город. Ближайший банкомат в районе 9-й школы, но он не всегда работает».

Нужен хотя бы врач, которому можно позвонить

«Есть вопросы с медицинским обслуживанием. Последним у нас был Кирик Артём Валерьевич, хороший, внимательный врач. Но молодым надо расти, совершенствоваться. Он сейчас врач-кардиолог. Это правильно», — написала Инна Коблова. Но добавила, что врача-консультанта нет, «которому можно было бы позвонить насчёт лекарств или каких-то несложных вопросов, чтобы не записываться на приём и не ехать на двух автобусах в поликлинику. Тем более сейчас, когда эпидемия вирусных заболеваний начинается».

О дистанционной выписке рецептов

«Также в поликлинике отказали сейчас в выписке рецептов дистанционно, если нет инвалидности. Мне, к примеру, скоро 82 года, думаете, здоровье отличное, если нет группы? Вот и приходится ехать на двух автобусах за рецептом, отстоять там в очереди.

Очень хотелось, чтобы наш микрорайон стал лучше. А жизнь в нём – интереснее!»

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