«Открыла позавчера (1 декабря — Прим. редакции) форточку проветрить квартиру, а через некоторое время захожу, чувствую, что нахожусь как в навозной яме.

Живу я на улице Молодёжной, д. 13. В 300 метрах от нашего дома, через улицу Солигорскую, складируют «каныгу». У меня все окна выходят на одну сторону. Мы и так страдаем из-за очистных, так ещё и это. Всё-таки жилой микрорайон, а у нас никогда не бывает свежего воздуха. Неужели хозяйство не нашло другого места, куда вывезти?».

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