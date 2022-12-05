Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 28 ноября по 4 декабря. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Валерия Цвирко (@va_leri_z)

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Публикация от 🅰🅻🅸🅽🅰 (@p.alina96)

 

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Публикация от Y.S. 🌿 (@yanushka9561)

 

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Публикация от 🌿Nastassia (@n.branc13)

 

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Публикация от 1806 (@drako.mksm)

 

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Публикация от Максим Сыроежкин (@just_maks_)

 

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Публикация от 💎🖤🖤🖤💎 (@maksimkalbn)

 

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Публикация от Таня (@tatsi_tani)

 

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Публикация от Irina (@frame_every_day_)

 

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Публикация от call me alex (@sashagramchik)