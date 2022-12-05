МВД Беларуси сообщает, что в Минской области задержали 24-летнего жителя Солигорска. Его подозревают в серии краж, которые случились в деревнях вдоль слуцко-минской трассы.

Начиная с сентября в разные РОВД Минской области поступали заявления о кражах со строящихся объектов и сливах топлива с автомобилей. Похититель «поработал» в пяти районах Минской области, но всегда в деревнях, расположенных вдоль трассы Р23 «Минск-Микашевичи».

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На днях оперативники УУР УВД вместе с сотрудниками Узденского РОВД при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого — 24-летнего жителя Солигорского района. Молодой человек работал водителем и, по версии милиции, по маршруту следования присматривал объекты, куда возвращался ночью на личном авто. Он воровал электроинструменты, видеорегистраторы, аккумуляторы, осветительные приборы, дизтопливо и многое другое. В его машине обнаружили отмычку и монтировку, а по месту жительства изъяли большую часть похищенных вещей.

Установлено, что на одно из «дел» фигурант взял с собой 28-летнего знакомого. Из строящегося дома в Узденском районе они похитили надувную лодку с мотором, рыболовные снасти, зимнюю палатку, 4 литых колёсных диска и гидравлический домкрат на сумму более 15 тысяч рублей. Подельника также задержали.

Следователи возбудили уголовные дела за кражи. В настоящий момент известно о 10 эпизодах, устанавливается причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям.