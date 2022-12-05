С огромным удовольствием хотелось бы поздравить свою школу с 25-летием.

Время улетает, но воспоминания о беззаботном школьном времени навсегда в наших сердцах! Выпуск 2009 года. Классный руководитель Никитенко Ирина Алексеевна.

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