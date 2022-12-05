Поздравление средней школе №13 города Слуцка от выпускника 2009 года

Анонимно
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С огромным удовольствием хотелось бы поздравить свою школу с 25-летием.
Время улетает, но воспоминания о беззаботном школьном времени навсегда в наших сердцах! Выпуск 2009 года. Классный руководитель Никитенко Ирина Алексеевна.

Средняя школа №13, Слуцк, выпуск 2009
Фото предоставлено автором
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