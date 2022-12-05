В конце ноября «Кур’ер» опубликовал обзор фотографий из жизни города. На одной из них — кошка, которая сидит у входа в магазин.

В прошедшие выходные на нашу страницу в Instagram написала читательница:

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«Спасибо вам большое. Мы нашли нашу кошку благодаря вашей публикации на сайте. Муж увидел фото и каждый день ходил на то место. Она оказалась возле магазина «Соседи».

Объявление о пропаже семья размещала в Instagram ещё в сентябре.

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