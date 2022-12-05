В ноябре о Марии мы писали дважды. В №45 она рассказала и показала, как преобразила дом предков в деревне Новый Гутков. А в №47 Мария поделилась с читателями информацией об истории возникновения деревни.
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