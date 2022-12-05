В начале октября Светлана прислала в «Кур’ер» видео и обратила внимание на состояние тротуара около остановки рядом с мебельной фабрикой на улице Копыльской — ливневой слив со здания предприятия выходит прямо на плитку.

«На остановке практически всегда стоят лужи, зимой в мороз — гололёд, практически всегда!» — сказала тогда читательница.

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На мебельную фабрику отправили письмо о том, чтобы предприятие привело ливневую систему в надлежащее состояние так, чтобы вода не попадала на тротуар. А Слуцкое ЖКХ отремонтирует саму остановку. Внутри остановочного пункта плитку уложили в ноябре.

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