Продолжаются экскурсии по музеям Слуцка. В прошедшую субботу группа слушателей краеведческих лекций (под эгидой Слуцкой епархии и газеты «Кур’ер») побывала в Музее этнографии.

«По сути дела, мы оказались в белорусской «хатке».

Провёл нас по ней с увлекательным рассказом Валерий Ажевский, заведующий филиалом краеведческого музея, — рассказал случчанин Александр Шелехов. — Нужно отметить, что мы оказались в здании, которое является историческим памятником. Здесь в середине 19 века располагалась почтовая станция.

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Посетители узнали о простой жизни и быте селян в XIX — начале XX в. на примере предметов обихода, столовой утвари, одежды, хозяйственных инструментов. Многие из старшего поколения ещё представляют предназначение вещей, без которых было невозможно существование в деревне, а молодежь — уже нет. Тем не менее было захватывающе интересно окунуться в эпоху наших недалёких предков.

А ещё здесь есть «чайный уголок» — экспозиция, на которой представлены разные предметы для чаепития. Уютно и пахнет стариной!»

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