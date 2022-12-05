Недавно случчанка написала в «Кур’ер» историю, как её дочка получила травму из-за хлопушки. Эту публикацию на разных платформах прокомментировали читатели «Кур’ера».

Алла Барцевич: «Мы все так думаем: «Случится что угодно и с кем угодно, только не со мной!» Помню, когда-то так хотелось её (хлопушку — Прим. ред.) на Новый год! Бабушка шуму наделала: «Придумала! Беды мне ещё не было?» Мне было так обидно! «Была бы рядом мама, купила бы и хлопушек, и бенгальских огней», — так я думала. Сели ужинать, и тогда бабулечка мне рассказала, от чего она меня берегла. Года за 3 до этого хлопушка рванула в руках паренька, и он остался вовсе без кисти, не удалось спасти. Я вечер сидела и думала: «Ну как можно было всё перепутать?»

Реклама

Ну а сейчас лучше от всего этого держаться подальше, не сами же производим, кто знает, у кого что в голове? Нам нужны здоровые люди и мир! О себе — я такая же уверенная была до 2020 года, пока в Василинках на Радуницу не сломала обе руки. Причём ломать легче, чем восстанавливаться. Правую руку сразу уложили в гипс после моего геройства. А на левую внимания не обратили. Разрабатывала сама пальцы — хорошо, в больнице работала.

Смешно и обидно. В тот год трава была в пояс. Вроде бы знаю кладбище, все старые захоронения. Сперва муж окликнул, затем поторопил сын. Таким образом, я упала, еле успев закрыть глаза от частокола, обняв то ли памятник, то ли крест. Уже неважно сейчас. Главное, глаза сохранила, сгруппировавшись. Отошла от боли и пошли к бабушке и прабабушке. Делать я уже ничего не могла, лишь молилась им. Тем более к прабабушке шли люди за помощью. В её силах было вмиг остановить кровь силой молитвы».

Инна Шилович: «Потому что смотреть за детьми нужно! Они могут засунуть палец куда угодно».

Забивай И-Коси: «Так в доме достаточно не менее опасных предметов, способных принести травмы. От всего не убережёшься».

ZOG: «Точно так же может случиться с молотком или розеткой».

Olga Karchemenko: «Или кружкой кофе/чая. А ещё дети могут съесть краску для волос или таблетки, выпить зелёнку или антисептик для рук. И всё это — в то время, пока маманя сидит в телефоне».

Вероника: «Не обязательно сидеть в телефоне. Можно стирать, мыть посуду, готовить, пока дитя гуляет. А дитёнку достаточно 5 секунд, чтобы переключить внимание на что-то небезопасное. Особенно это касается гиперактивных деток».

Вова Воробьёв: «Без молотка и розетки обойтись трудно, а хлопушка — вещь бесполезная, так зачем рисковать?»