До 11 декабря на дорогах области работают 26 датчиков контроля скорости. Два из них установлены на трассе Р-23 «Минск — Микашевичи».

96-й км (деревня Бокшицы), ограничение скорости для всех видов транспортных средств — 80 км/ч;

59-й км (между Белой Лужей и Валерьянами), ограничение скорости для легковых ТС — 100 км/ч, для автобусов и мотоциклов — 90 км/ч, для грузовых ТС — 70 км/ч.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни нашего региона, высказать мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, то звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.