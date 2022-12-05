Случчанин Алексей проводит отпуск за полярным кругом, в Мурманске — самом северном морском порту России. Сейчас здесь на более чем два месяца воцарилась полярная ночь, когда солнца нет даже днём. Безусловно, один из первых объектов, куда идёт человек, приехав на новое место, — это продуктовый магазин.

Алексей сравнил цены на овощи и фрукты в одном из сетевых магазинов Мурманска и Слуцка (российские рубли переведены в белорусские).

Цены в Мурманске:

Картофель — 1,10 руб.

капуста белокочанная — 0,90 руб.

морковь — 1,0-1,50 руб.

томаты — 4,55-6,70 руб.

кабачки — 5,90 руб.

баклажаны — 13,0 руб.

лук репчатый — 1,30-3,00 руб.

чеснок — 95 руб.

бананы — 3,80-4,20 руб.

апельсины — 5,50-6,30 руб.

груши — 3,90 руб.

яблоки — 3,50-4,40 руб.

Цены в Слуцке:

Картофель — 0,90 руб.

капуста белокочанная — 0,82 руб.

морковь — 0,78-2,71 руб.

томаты — 3,13 -7,52 руб.

кабачки — 6,99 руб.

баклажаны — 8,55 руб.

лук репчатый — 1,0-2,0 руб.

чеснок — 6,61 руб.

бананы — 4,60 руб.

апельсины — 4,65 руб.

груши — 3,54 руб.

яблоки — 1,70-2,40 руб.

Результат, по мнению Алексея, оказался несколько неожиданным для него. Цены на почти все овощи мало отличались. Значительно, в 14 раз дороже, в Мурманске стоил только чеснок. А вот кабачки, огурцы, бананы оказались дешевле.