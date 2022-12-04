Во сколько лет можно отпускать ребёнка одного на улицу

Когда можно отпускать ребёнка на улицу одного? Как очертить границы самостоятельных прогулок? Что делать, если ребёнок нарушил запрет? Чтобы обсудить эти вопросы, Realt.by с психологом и несколькими мамами приехали в ЖК «Соколиный край» — квартал с дворами без машин и мягким покрытием для безопасных детских игр.

Участники беседы: Андрей Шабанов — психолог, автор и тренер развивающих программ для детей и взрослых. Полина — мама шестилетней девочки, Наталья — мама 11-летнего сына и 18-летней дочери, Алёна — мама шестерых детей.

«Ребёнок может побежать за мячом — и не заметить машину»

Андрей считает, что сейчас на улице более безопасно, чем в советское время, 90-е и 2000-е:

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— Во-первых, дети сами стали осторожнее, в их играх практически не проявляется агрессия, жестокость. Они реже дерутся, меньше рискуют. Во-вторых, практически любое происшествие получает огласку. Благодаря этому родители могут оценивать риски и ограждать ребёнка от опасностей.

Конечно, угроз всё равно хватает. Обсуждая улицу, мамы начинают с темы автомобилей.

— По моим наблюдениям, в 10−11 лет ребёнок понимает, как нужно вести себя рядом с проезжей частью, когда можно двигаться, а когда нужно остановиться, — говорит Наталья. — До этого — куда мяч, туда и ребёнок. Он может увлечься игрой и не заметить подъезжающей машины.

Алёна дополняет своим опытом:

— Мои дети не ходят с мобильными телефонами, так, на мой взгляд, безопаснее. Однажды я видела, как школьник в наушниках не посмотрел на светофор — и начал переходить дорогу на красный. Я еле докричалась до него. К счастью, тогда всё обошлось. Важен личный пример. Никогда нельзя вместе с ребёнком идти на красный сигнал светофора. Вы покажете ему, что правилами можно пренебречь, — и он точно это запомнит.

Учитывая риски, современные жилые комплексы часто строят по принципу «двор без машин». Парковки выносятся за пределы жилой территории, а сами дворы наполняются зонами отдыха и детскими площадками. Эту концепцию реализовали в ЖК «Соколиный край», благодаря чему внутри двора дети и взрослые чувствуют себя в безопасности.

Нельзя запрещать ребёнку бегать и прыгать во дворе, но можно снизить риски

На детской площадке тоже есть свои опасности — например, качели.

— Я боюсь и того, что дочка может упасть, и того, что она будет стоять рядом, а качели её ударят. Поэтому во время катания контролирую её всегда, не отвлекаясь, — делится Полина.

Ребёнка нужно научить определённому алгоритму: упал с качелей — пригнул голову. Тогда сиденье пролетит выше и не ударит малыша.

Иногда дети падают, играя с ровесниками во дворе. Им хочется бегать, прыгать, выплескивать свою энергию — и запрещать это нельзя. Но можно снизить риски. Во многих дворах застройщики застилают детские зоны мягким покрытием, которое помогает избежать травм.

Алёна отмечает, что угрозы исходят и от окружающих. Во дворе могут быть пьяные или просто агрессивные люди. Она приучает своих детей всегда обходить неприятные компании, не оборачиваться в их сторону и никак не реагировать.

Ещё одна неочевидная угроза — слишком бдительные соседи. Кто-то из них может увидеть чужого ребёнка в потенциально опасной ситуации, позвонить в школу или в милицию, а после этого родителей ждёт куча последствий вплоть до постановки семьи на учёт и постоянных проверок.

«В пять-шесть лет можно отпускать ребёнка во двор с друзьями, но всё индивидуально»

Согласно закону, дети до 16 лет в тёмное время суток (с 23.00 до 6.00) могут находиться на улице только вместе с родителями или другими совершеннолетними сопровождающими. В дневное время ограничений нет: говорится лишь о том, что в любом случае родители или опекуны обязаны создавать необходимые условия для полноценного развития и воспитания, ребёнка, что включает в себя и постоянный контроль. К тому же за оставление ребёнка в опасности предусмотрена уголовная ответственность.

— Я не готова была отпускать младшего ребёнка во двор до семи лет, — вспоминает Наталья. — Несмотря на то, что там не ездили машины, я волновалась. Потом поняла, что сын готов. Я поговорила с ним о безопасном поведении, словами очертила границы для прогулок, дала мобильный телефон — и отпустила во двор играть с друзьями. Был уговор: если он хочет пойти куда-то за пределы двора, он должен позвонить мне и предупредить об этом. Потом границы расширились, сын с друзьями начали ходить в парк. У них много активных и интересных игр, они бегают, прыгают, строят шалаши — всё как в нашем детстве. К концу первого класса мой сын стал сам ездить на метро. Мы несколько раз проехали по маршруту вместе, я увидела, что он справляется, — и отпустила.

К тому же семья Натальи поддерживает хорошие отношения с соседями. В некоторых ситуациях они могут положиться друг на друга, вовремя заметить подозрительного незнакомца, предупредить других родителей об опасности. Это очень выручает и создает на общей территории дружелюбную, доверительную атмосферу.

Полина тоже живёт в закрытом дворе без машин, но пока свою шестилетнюю дочь одну не отпускает:

— У нас есть другой опыт. Моему младшему брату девять лет, он с родителями живёт в Полоцке. Этим летом мы приезжали в гости и отпускали детей на улицу вдвоём, смотрели за их играми на площадке из окна. Это была первая проба — и малыши справились!

Полина отмечает, что есть и практические трудности: например, её дочери пока тяжело открывать двери. Наталья же вспоминает проблему многоэтажек: лифты зачастую не «чувствуют» вес ребёнка и не едут.

Алёна примерно с 10 лет отпускает детей в свой и соседний дворы. Они всегда ходят вместе — старшие берут за руки младших, контролируют их. С 12 лет начинают самостоятельно ездить на общественном транспорте. Алёна часто чувствует тревогу, но всё равно отпускает детей, ведь им нужно ходить на учёбу, на кружки и просто гулять.

Психолог считает, что нельзя дождаться конкретного возраста — и спокойно отпустить ребёнка на улицу. Здесь всё решается индивидуально.

— С пяти-шести лет можно пробовать, оговаривая границы и напоминая о правилах безопасности. Отпускать «на полчаса» или говорить, во сколько он должен вернуться, не стоит, так как ребёнок в таком возрасте ещё не чувствует течения времени, — рекомендует Андрей. — Многое зависит от его характера: насколько он покладистый, насколько активный. Важно, чтобы во дворе были ровесники, иначе малышу одному будет просто скучно там гулять. Прислушивайтесь к своим чувствам: если вам тревожно, страшно, лучше пока отложить самостоятельные прогулки.

Специалист объясняет: у детей до семи лет не развита та часть мозга, которая отвечает за внутренний «тормоз». Они не могут долго усидеть на месте, не понимают, почему им запрещены те или иные действия. Поэтому с ними трудно договориться, но это нормально.

Алёна говорит, что доносить малышам информацию о правилах поведения на улице можно через сказки. Они увлекают детей, те внимательно слушают — и запоминают ключевые посылы.

«Запрещая ребёнку пробовать новое, вы растите запуганного человека, которому ничего не интересно»

Как справляться со своей тревожностью? Психолог рекомендует мысленно отделять свои чувства от реальных опасностей, всегда спрашивать себя, оправдано ли это волнение. Нельзя мешать ребёнку развивать свою самостоятельность. Он должен изучать мир, получать собственный опыт, совершать ошибки. К тому же, дети хорошо считывают эмоции родителей. Если они видят, что вам постоянно тревожно, они тоже будут нервничать и бояться.

— Ограждая ребёнка от опасностей, вы отодвигаете его взросление и сепарацию. Постоянно запрещая ему пробовать новое и говоря о рисках, растите человека, которому ничего не интересно. Я рекомендую слушать друг друга, учитывать желания ребёнка и искать компромиссы. Рассказывайте мотивирующие истории, делитесь положительными примерами, показывайте, что в мире много хорошего.

И, конечно, нужно уметь договариваться. Обсуждать, а что будет «если». Например: если ты уйдешь в соседний двор без разрешения, ты не будешь вечером смотреть мультфильмы. Запрет нарушается — и вы спокойно, без криков и упрёков, выполняете договорённость. В результате, это научит ребёнка тому, что у его поступков есть последствия.

— У нас был такой опыт. Ребёнок вернулся позже, чем обещал, — и я на время лишила его самостоятельных прогулок. Мы неделю ходили в парк вдвоём, — делится Наталья.

Алёна дополняет: лишение чего-то необязательно должно вызвать у ребёнка негатив. Например, она за определённые проступки запрещала сыну смотреть мультфильмы. С другой стороны, вместо этого он мог собирать пазлы, читать, брать развивающие игрушки.

«В любой ситуации вы должны быть на стороне своего ребёнка»

Полина считает, что со сменой поколений сменилось и отношение родителей к своим детям:

— Сейчас, на мой взгляд, подход более осознанный. Ведь в советские годы и 90-е родители реже читали книги по воспитанию, чаще оглядывались на опыт своих мам и пап. К тому же старались казаться идеальными, причём не для детей, а для посторонних людей. Я подмечаю такие моменты и у себя: иногда кажется, что мнение чужого человека ценно, но на самом деле важнее всего для меня мой собственный ребёнок.

Андрей поделился правилом, которое помогает выстроить доверительные отношения с ребёнком:

— Что бы ни случилось, вы должны быть на его стороне и защищать его от посторонних. По возможности отключить эмоции стыда, действовать спокойно и рационально. Уже потом, вы сможете поговорить и прояснить ситуацию, но в моменте конфликта нужно быть одной командой. Благодаря этому ребёнок будет всегда вам доверять и с любой проблемой придёт к родителям.