Pantone назвали главный цвет 2023 года — оттенок малинового

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2023 года. Им стал малиновый оттенок 18-1750 под названием Viva Magenta («да здравствует маджента»), пишет «Правила жизни».

По мнению экспертов института, этот оттенок, находящийся между малиновым и красным, связан с природой и энергией, это «смелый и бесстрашный, пульсирующий цвет, изобилие которого способствует радости и оптимизму». Но больше всего оттенок ассоциируют с творчеством и искусством — Pantone даже посвятили ему страницу под названием Magentaverse («вселенная мадженты», по аналогии с «метавселенной»).

«В наш век технологий мы стремимся черпать вдохновение из природы и того, что реально. Оттенок Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит из семейства красных и вдохновлен цветом кошенили — одного из самых ценных природных красителей и также одного из самых сильных и ярких, известных миру. Viva Magenta воссоединяет нас с изначальной материей. Взывая к силам природы, этот цвет заряжает наш дух, помогает укрепить внутреннюю силу», — прокомментировала выбор исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман.

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Кошениль — общее название нескольких видов насекомых, из которых получали краситель кармин. В Европе пигмент известен с VI века и считался редким и ценным.

В 2022-м главным цветом года по версии Pantone стал оттенок лавандового — впервые цвет не выбрали из палитры, а создали с нуля.