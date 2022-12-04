Недельный рост цен на зёрна арабики на биржах стал максимальным с августа. Трейдеры, в свою очередь, нервно отреагировали на прогнозы сокращения поставок кофе из Бразилии под влиянием плохой погоды, пишет Office life ссылаясь на Bloomberg.

На площадке Лондонской биржи фьючерсы на арабику 25 ноября выросли в цене на 1,4%, до $1,651 за фунт. А результат ценового ралли за неделю — больше 5%.

Управление торговли сельхозпродукцией Министерства сельского хозяйства США ожидает, что поставки кофе из Бразилии сократятся на 1,7 млн 60-килограммовых мешков, до 39,8 млн.

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Эксперты объясняют свои ожидания ущербом для урожая вследствие заморозков и недостатка осадков. Если плохие прогнозы на рынке будут набирать силу, то следовательно, будет подорожание кофе, говорит брокер в Sucden Financial Ltd. Алекс Боутон.

Тем временем, аналитики отмечают, что за последние три месяца на глобальном рынке цены на кофе упали более чем на 30%. В конце августа котировки на кофейное зерно были по $2,43 за фунт. Безусловно, так трейдеры реагировали на засуху в Бразилии.

Далее цены на кофе падали в результате роста доллара, что вызвало рост поставок из Вьетнама.

Ранее сообщалось, что погодные катаклизмы в Бразилии угрожают урожаю и к таким прогнозам можно относиться скептически, потому что страны-производители порой спекулируют такими данными, разогревая интерес к продукту.