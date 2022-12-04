Республиканский бюджет на 2023 год снова — четвёртый год подряд — планируется дефицитным. В следующем году заложенный размер дефицита не должен превысить 3,1 млрд рублей. Проект документа опубликовали на pravo.by.

Расходы республиканского бюджета в следующем году должны составить 36,5 млрд рублей, доходы — около 33,4 млрд. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне около 3,1 млрд (на 2022 год — 2,9 млрд), пишет Office life.

В бюджете заложен рост доходов от НДС — с почти 12 до 13,5 млрд рублей. Всего налоговые доходы должны упасть — с 22,7 до 22,4 млрд рублей.

Запланировано и снижение доходов от внешнеэкономической деятельности — на 850 млн.

Должны вырасти поступления от штрафов — с 132 до 189 млн рублей.

Расходы на национальную оборону увеличиваются практически на миллиард рублей — до 2,8 млрд.

Почти на 900 млн вырастут расходы на силовые структуры и суды — и составят 4 млрд.

На 900 млн вырастут расходы на поддержку экономики — с 3,8 до 4,7 млрд.

Безвозмездные поступления от других государств должны составить около 5,4 млрд — они будут направлены на финансирование дефицита.

В регионы хотят направить дотаций почти на 5 млрд рублей: больше всего — по 1,2 млрд — получат Витебщина и Могил`вщина, меньше всех — около 680 млн — Гродненщина.

Расходы на здравоохранение и образование должны вырасти.

Также госбюджет поддержит Фонд социальной защиты населения: на выплаты трудовых и специальных пенсий, пособий и т. д. планируют направить субвенцию почти в 2 млрд.

На ремонт дорог в населённых пунктах и между ними заложили 200 млн, покупку новых скорых — почти 70 млн, электротранспорта для промышленности — 40 млн, школьных автобусов — более 24 млн.

Проект республиканского бюджета 30 ноября в «нулевом чтении» рассмотрит белорусский парламент. Изучить его полностью можно здесь.