Бывает так, что живёт себе небольшой 15-тысячный городок тихой и размеренной жизнью. Туристы заезжают редко. А с чего бы им сюда валиться толпами, когда нужно ехать пару сотен километров из столицы?

А потом — бац! Выходит хит. И одна песня меняет весь имидж города, делает его чуть ли не центром притяжения туристов. А уж для блогеров, журналистов и прочих креаклов, хипстеров и вовсе становится обязательным местом посещения.

Примерно такой стала история города Щучин, который находится в Гродненской области, после выхода забавного видеоролика «Шчучыншчына». Кстати, посмотреть в городе действительно есть что. Впрочем, не только в самом райцентре, но и в деревнях вокруг. Внимательно изучив местные достопримечательности и составив подробный маршрут по Щучинскому району, «Прыгоды слуцака» отправились в одну из самых интересных поездок за всё время.

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Маршрут был следующим: Мурованка – Желудок – Орля – Василишки – Старые Василишки – Головичполье – Щучин – Рожанка.

Перед тем, как показать для вас фотографии, кратко остановимся на выборе деревень.

Первые два места входят в топ-20 лучших достопримечательностей Беларуси. В Мурованке находится уникальная церковь оборонительного типа, возраст которой почти 500 лет. А в Желудке снимали первый в Беларуси фильм ужасов «Масакра». Бульба-хоррор получился действительно «ужас», а делали его прямо в великолепным дворце Святополк-Четвертинских. За умеренную сумму вы сможете проникнуть внутрь дворца и исследовать старинные комнаты. Таких желающих действительно много, о чём можно догадаться по количеству припаркованных машин на минских номерах.

Казалось бы, сразу же два таких потрясающе красивых места — дальше смотреть будет не так интересно. На самом деле, вас ожидает ещё больше чудес! А как насчёт ещё костёлов? Орля и Василишки вас удивят!

В трёх километрах от агрогородка Василишки находится деревня с таким же названием, но приставкой «Старые». Как раз в Старых Василишках помимо уже привычных для западной части Беларуси костёлов располагается один из самых уютных музеев страны — музей певца Чеслава Немана, который родился здесь.

Перед посещением непосредственно Щучина заехали в Головичполье, где находится усадьба 1909 года. Однако рассмотреть её удастся только издалека, так как само здание было передано под интернат для детей с особенностями психофизического развития.

А на въезде в Щучин я лишний раз убедился в том, как сильно стал популярен этот районный центр. Машину остановил сотрудник Госавтоинспекции. Так уж получилось, что на тот момент моё авто было без ТО. На вопрос о причинах такой ситуации я выдал максимально дружелюбно: «Едем смотреть как туристы ваш потрясающий город». На лице моего собеседника можно было легко прочесть: «Опять эти туристы, ну что вы здесь забыли?» Впрочем, туристов он простил. А наше настроение только улучшилось.

Но хватит слов. Давайте приступим к фото.

Мурованка

Желудок

Орля

Василишки

Старые Василишки

Головичполье

Щучин

Рожанка