Бывает так, что живёт себе небольшой 15-тысячный городок тихой и размеренной жизнью. Туристы заезжают редко. А с чего бы им сюда валиться толпами, когда нужно ехать пару сотен километров из столицы?

А потом — бац! Выходит хит. И одна песня меняет весь имидж города, делает его чуть ли не центром притяжения туристов. А уж для блогеров, журналистов и прочих креаклов, хипстеров и вовсе становится обязательным местом посещения.

Примерно такой стала история города Щучин, который находится в Гродненской области, после выхода забавного видеоролика «Шчучыншчына». Кстати, посмотреть в городе действительно есть что. Впрочем, не только в самом райцентре, но и в деревнях вокруг. Внимательно изучив местные достопримечательности и составив подробный маршрут по Щучинскому району, «Прыгоды слуцака» отправились в одну из самых интересных поездок за всё время.

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Маршрут был следующим: Мурованка – Желудок – Орля – Василишки – Старые Василишки – Головичполье – Щучин – Рожанка.

Перед тем, как показать для вас фотографии, кратко остановимся на выборе деревень.

Первые два места входят в топ-20 лучших достопримечательностей Беларуси. В Мурованке находится уникальная церковь оборонительного типа, возраст которой почти 500 лет. А в Желудке снимали первый в Беларуси фильм ужасов «Масакра». Бульба-хоррор получился действительно «ужас», а делали его прямо в великолепным дворце Святополк-Четвертинских. За умеренную сумму вы сможете проникнуть внутрь дворца и исследовать старинные комнаты. Таких желающих действительно много, о чём можно догадаться по количеству припаркованных машин на минских номерах.

Казалось бы, сразу же два таких потрясающе красивых места — дальше смотреть будет не так интересно. На самом деле, вас ожидает ещё больше чудес! А как насчёт ещё костёлов? Орля и Василишки вас удивят!

В трёх километрах от агрогородка Василишки находится деревня с таким же названием, но приставкой «Старые». Как раз в Старых Василишках помимо уже привычных для западной части Беларуси костёлов располагается один из самых уютных музеев страны — музей певца Чеслава Немана, который родился здесь.

Перед посещением непосредственно Щучина заехали в Головичполье, где находится усадьба 1909 года. Однако рассмотреть её удастся только издалека, так как само здание было передано под интернат для детей с особенностями психофизического развития.

А на въезде в Щучин я лишний раз убедился в том, как сильно стал популярен этот районный центр. Машину остановил сотрудник Госавтоинспекции. Так уж получилось, что на тот момент моё авто было без ТО. На вопрос о причинах такой ситуации я выдал максимально дружелюбно: «Едем смотреть как туристы ваш потрясающий город». На лице моего собеседника можно было легко прочесть: «Опять эти туристы, ну что вы здесь забыли?» Впрочем, туристов он простил. А наше настроение только улучшилось.

Но хватит слов. Давайте приступим к фото.

Мурованка

Шчучыншчына, Мурованка

Шчучыншчына, Мурованка

Шчучыншчына, Мурованка

Желудок

Шчучыншчына, Желудок

Шчучыншчына, Желудок

Шчучыншчына, Желудок

Шчучыншчына, Желудок

Шчучыншчына, Желудок

Шчучыншчына, Желудок

Шчучыншчына, Желудок

Орля

Шчучыншчына, Орля

Василишки

Шчучыншчына, Василишки

Шчучыншчына, Василишки

Шчучыншчына, Василишки

Старые Василишки

Старые Василишки, Шчучыншчына

Старые Василишки, Шчучыншчына

Головичполье

Шчучыншчына, Головичполье

Щучин

Шчучыншчына, Щучин

Шчучыншчына, Щучин

Шчучыншчына, Щучин

Шчучыншчына, Щучин

Шчучыншчына, Щучин

Шчучыншчына, Щучин

Шчучыншчына, Щучин

Рожанка