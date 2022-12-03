Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался за реформирование процедуры получения немецкого гражданства.

По его словам, Германии нужно улучшить правила натурализации. Иммигранты, приехавшие в Германию за последние несколько десятилетий, внесли значительный вклад в развитие немецкой экономики, поэтому важно предоставить им право получить немецкое гражданство, если они примут такое решение.

«Светофорные партии» (СДПГ, партия Зелёных и СвДП) зафиксировали в своём коалиционном соглашении намерение упростить получение немецкого гражданства иностранцам в Германии. Канцлер отметил, что на протяжении многих веков население Германии эмигрировало из страны. Однако в течение последних десятилетий ситуация изменилась, и теперь Германия стала страной, приехать в которую стремятся многие люди из других стран.

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В законопроекте Министерства внутренних дел (das Innenministerium) предусмотрено, что те, кто уже прожил в Германии несколько лет, могут легче стать её гражданами. В частности, предлагается предоставить такое право после пяти лет проживания в стране вместо восьми, как это предусмотрено в настоящее время.

Планируется даже возможность получения гражданства в особых случаях через три года, например, если иммигранты продемонстрировали особые академические или профессиональные достижения, а также хороший уровень владения немецким языком.