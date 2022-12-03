По оценке Евразийского банка развития, в 2023 году валовой внутренний продукт Беларуси вырастет на 0,3% после падения на 4,6% в 2022-м, пишет Office life.

Инфляцию в Беларуси 2023 году ЕАБР прогнозирует на уровне 8%. Сдерживать цены будут низкий внутренний спрос и замедление роста цен в России, а подстёгивать — логистические трудности и высокие инфляционные ожидания.

Монетарная политика в Беларуси в 2023 году продолжит ориентироваться на поддержку экономической активности, ставку рефинансирования ЕАБР прогнозирует в пределах 10-12%.

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Средний курс белорусского рубля в 2023 году ЕАБР прогнозирует на уровне 2,75 рубля за доллар. По мнению аналитиков банка, на курс повлияет уменьшение профицита внешней торговли из-за снижения мировых цен на сырьё и товары.