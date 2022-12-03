Ютубом рулят семилетние блогеры из России и Украины: Vlad and Niki, Like Nastya и Kids Diana Show — первые детские проекты, с которыми начали работать гиганты HBO Max и Netflix. Об этом пишет телеграм-канал «Кабачковая икра по акции».

Многолетний рост каналов удачно совпал с пандемией и трансформацией гаджетов в нянек для детей. Рецепт популярности трёх семей прост — дайте ребёнку желанную игрушку известного бренда, поместите его в кадр и включите запоминающуюся мелодию. Главное — минимум диалогов, чтобы запомниться зрителю из любой точки планеты.

Ещë несколько лет назад родители блогеров занимали рядовые должности и снимали видео прямо из дома — в Москве и Киеве. Сейчас семьи переехали в Дубай и Таиланд, где у команд есть возможность снимать красочные ролики вне зависимости от времени года. Конвейер контента неплохо окупается: производители игрушек платят знаменитостям за то, что они играют с их продукцией. По словам человека, знакомого с такими сделками, ставки могут варьироваться от 75 до 300 тысяч долларов. Помимо этого ютуберы распродают линейки игрушек со своими именами и изображениями.

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«Вы можете создать империю без крупной студии», — говорит Дэн Вайнштейн, который представляет «Влада и Ники» под знаменем компании Underscore Talent. И это правда: HBO Max потратил семизначную сумму на лицензирование их контента для своего сервиса. По словам анонимного источника, платформа рассматривает возможность создания двух полноценных шоу, выстроенных вокруг ребят.

В это время команда Насти разрабатывает сериал совместно с продюсерской компанией Уилла Смита Westbrook. Netflix уже проявил интерес к проекту. А Диана сотрудничает с Amazon и зарабатывает на съёмках в рекламе. Сейчас дела идут хорошо, но родители блогеров задумываются о том, чем будут заниматься дети наперёд — активность аудитории начнёт неминуемо падать из-за взросления героев в кадре. У Влада и Ники уже есть задел на будущее: их познакомили с продюсером, который продвигал Джастина Бибера и Селену Гомес. MrBeast, выходи на пенсию.