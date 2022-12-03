Это стало известно из внутренних документов компании. Vox узнал, что эйчарам предложили уйти по-тихому — за это им обещают выплатить пособие в три зарплаты. Решение нужно принять до 29 ноября, пишет телеграм-канал «Бумеры смотрят телек».

Согласно внутреннему документу компании, Amazon уже год работает над созданием ИИ. Он будет определять успешных кандидатов на корпоративные и складские должности и даже сможет продвигать их на собеседование. И это без контроля человека.

В базу, которой пользуется ИИ, уже загрузили резюме действующих сотрудников. Машина будет сравнивать их с резюме соискателей на аналогичные должности. Отдел кадров Amazon уже посчитал, что машины лучше защищают претендента на место от гендерных и расовых предубеждений. И никаких тестов и гороскопов!

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Главная идея — убрать человеческий фактор при трудоустройстве. Эйчары сейчас явно напряглись.