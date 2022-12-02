Вот уже два года в Беларуси действует волонтёрское движение #яонлайн, созданное по инициативе компании А1. Присоединиться к нему может каждый, кто хочет научиться пользоваться смартфоном и мобильным интернетом или научить этому других. Теперь за помощь в освоении современных технологий участники проекта могут получить смартфон или планшет, чтобы с помощью новых гаджетов сделать процесс обучения ещё более комфортным и эффективным.

За два года с момента создания проект #яонлайн, реализуемый А1 в соответствии со стратегией экологического, социального и корпоративного управления (ESG), объединил несколько тысяч волонтеров и их учеников из разных регионов Беларуси. Кроме того, сайт инициативы стал образовательной платформой, где можно найти полезные материалы – практические рекомендации для общения с начинающими интернет-пользователями, #яонлайн — путеводитель для людей старшего возраста и многие другие.

Основными группами, с которыми работают волонтёры, являются люди старшего возраста и люди с инвалидностью, так как они требуют особого подхода в изучении современных технологий. Только этой осенью более 70 социальных работников приняли участие в конкурсе А1 и с 14 октября по 24 ноября обучили цифровой грамотности больше 200 учеников – людей старшего возраста и людей с инвалидностью, а самые активные участники получили в награду новые гаджеты.

Чтобы поддержать и других волонтёров, которые помогают этим категориям интернет-пользователей, А1 объявил новый конкурс для всех участников движения #яонлайн. Для победы в нём необходимо в период с 1 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года обучить цифровой грамотности как можно больше людей старшего возраста или людей с инвалидностью.

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Для участия в конкурсе #яонлайн нужно:

зарегистрироваться на официальном сайте конкурса ionline.a1.by или уже быть зарегистрированным там;

или уже быть зарегистрированным там; после регистрации пройти тест для подтверждения компетенции преподавателя цифровой грамотности, ответив правильно на минимум 8 из 10 вопросов;

получить электронный сертификат;

приступить к обучению.

Специально для волонтеров создана видеоинструкция, в которой прописаны все шаги по участию в конкурсе. Также они могут воспользоваться материалами и практическими советами, доступными на сайте ionline.a1.by.

По одному победителю будет выбрано в каждом из регионов в Беларуси и отдельно в городе Минске. Все они получат в награду смартфоны HUAWEI Nova 8i. Еще три финалиста, которые обучат больше всего людей старшего возраста и людей с инвалидностью в целом по стране, будут награждены планшетами HUAWEI MatePad 10.4 64GB.

Участие в конкурсе могут принимать абоненты любого мобильного оператора. Более подробно с правилами конкурса можно ознакомиться здесь, а дополнительные вопросы направить на электронную почту проекта support@a1ionline.by.

Присоединяйтесь к волонтерскому движению #яонлайн и помогайте открыть мир интернет-возможностей тем, для кого это особенно важно!

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