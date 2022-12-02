Смотрите подборку фотографий «Кур’ера» из жизни Слуцка в 2002 и 2012 годах (конец ноября — начало декабря).

2002 год

Слуцк 20 лет назад
25 ноября. В магазине «Северный» №28 (р-н ул. Строителей) состоялась выставка-продажа кондитерских изделий. Фото: Алесь Достанко
Слуцк 20 лет назад
Новый торговый объект по ул. Ленина, 211. Фото: Алесь Достанко
Слуцк 20 лет назад
У выставачнай зале Слуцкага краязнаўчага музея адкрылася персанальная выстава беларускага жывапісца Георгія Скрыпнічэнкі. На фота (злева направа): дырэктар Мінскага мастацкага вучылішча Міхаіл Басалыга, Георгій Скрыпнічэнка, Мікалай Карзоў, Уладзімір Сядзін, старшыня Саюза беларускіх мастакоў Уладзімір Басалыга, Уладзімір Вішнеўскі

2012 год

Слуцк 10 лет назад
12 ноября. Парикмахеры из Слуцка — Татьяна Дергачёва (на фото слева) и Татьяна Логинович — заняли 1-е, 2-е, 3-и места в разных номинациях на V Международном фестивале красоты «Роза ветров Hair-2012». Фото: Дарья Петренко
Слуцк 10 лет назад
17 ноября. Поражением ФК «Слуцк» (0:1) завершилась последняя игра сезона-2012 в первой лиге. Команда принимала ФК «Витебск». Фото: Алесь Достанко

Слуцк 10 лет назад

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Слуцк 10 лет назад

Слуцк 10 лет назад
20 ноября. Накануне отопительного сезона работники гортопсбыта колют дров в полтора раза больше обычного, чтобы выполнить все заказы случчан, готовящихся к морозным дням. Фото: Наталья Жаврид
Слуцк 10 лет назад
23 ноября. В д. Замостье открыт памятный знак в честь Михаила Исаковича Мукасея (1907-2008) — уроженца этой деревни, легендарного разведчика. Фото: Алесь Достанко

Слуцк 10 лет назад

Слуцк 10 лет назад
26 ноября. Одному из старейших жилых домов Слуцка, который расположен на улице Копыльской, исполнилось ровно 100 лет. Фото: Алесь Достанко
Слуцк 10 лет назад
30 ноября. Народный ансамбль песни и музыки «Случчанскiя святкi» отметил свой 15-летний юбилей. В ГДК прошёл праздничный концерт, собравший полный зал зрителей. Фото: Алесь Достанко

Слуцк 10 лет назад

Слуцк 10 лет назад