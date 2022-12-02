После публикации «Кур’ера» читательница прислала в наш Instagram историю о случае, который произошёл с её дочерью.

«Когда раньше читала про травмы детей, то думала: «Вот мамаши и папаши, куда смотрели?». Сегодня сама обратилась в поликлинику к травматологу, — написала женщина. — Дочка всунула палец в хлопушку-серпантин. Получила ожог и испугалась безумно. Я была от неё в паре метров. Когда случился хлопок и дым, то решила, что какая-то игрушка взорвалась. Думать было некогда, руку под воду — и вызвала такси.

Никогда бы не подумала, что со мной это может случиться. Вывод: это последняя хлопушка в моём доме».

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