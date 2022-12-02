Прошло больше года со дня смерти Михаила Марачковского, бывшего начальника Слуцкого отдела образования, директора санатория «Случь» и поэта. За это время коллеги, друзья и родные много сделали для того, чтобы память о нём оставалась со случчанами дольше.

В марте, на годовщину смерти Михаила Владимировича, в Слуцкой районной центральной библиотеке прошёл вечер его памяти. Вдова Галина Марачковская собрала неизданные стихи Михаила Владимировича и дополнила его прижизненный сборник «Калейдоскоп жизни». А документы известного слуцкого педагога и руководителя она передала в Слуцкий зональный государственный архив.

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Особенно большой вклад в дело сохранения памяти о Марачковском внесла Любовь Гурбо, которая мотивировала на это и других. Любовь Фёдоровна много лет проработала в отделе образования Слуцка, была другом и коллегой Михаила Владимировича и после его смерти помогает Галине Марачковской.

Кем был Михаил Марачковский

Михаил Владимирович Марачковский родился 16 мая 1955 года в деревне Староград Кормянского района Гомельской области. По специальности — учитель белорусского и русского языков и литературы. Михаил Марачковский работал директором нескольких школ Беларуси. В Слуцке возглавлял отдел образования, руководил школой-интернатом для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Потом был директором детского санатория «Случь» и заместителем директора этого санатория. Кроме педагогики, Михаил Марачковский увлекался поэзией. Он автор нескольких сборников стихов, печатался в периодических изданиях и альманахах.

Умер 25 марта 2021 года.

Что говорили люди о Михаиле Марачковском

21 ноября этого года на Слуцком городском кладбище в Брановичах открыли памятник Михаилу Марачковскому. Людей, которые знали его, на мероприятие пригласила Любовь Фёдоровна Гурбо, о которой мы уже писали. Почтить память известного руководителя приехали около 70 человек.

Все, кто говорил о Михаиле Марачковском во время открытия памятника, отмечали, что был тонкий, грамотный, эрудированный человек, прекрасный руководитель, честный, порядочный человек. Также вспоминали о том, что он был не только педагогом, но и поэтом.

Светлана Константиновна Жук, заведующая детским садом № 19 города Слуцка, сказала: «Стихотворения Михаила Владимировича были его душой, его сердцем. Жизнерадостный, умный, красивый и хороший оратор. Он никогда не проходил мимо людей, которые нуждались в помощи. Мы всегда думаем, что успеем сказать, что человек замечательный и хороший. И вот поздно. И говорим это здесь. Он заслуживал, чтобы всё это мы ему говорили при жизни».

Василий Николаевич Шуляковский, друг Михаила Владимировича, бывший руководитель сельхозпредприятия: «Хотя он родился в Гомельской области, но жизнь связала с его со Слуцким районом. Его “Песня о Слуцке” — его шедевр. Мы подружились, когда он приехал со школьниками посмотреть наше предприятие. Он был мои доверенным лицом, когда я баллотировался в депутаты Верховного совета».

А вот что вспоминает о Михаиле Марачковском его вдова Галина Марачковская: «Это сильнейший человек. Он никогда не спешил говорить, много думал. На работе у него не было никаких скандалов, “спектаклей” и сплетен.

У родителей Миши было трое детей. Но когда его отец заболел, он сказал его матери: “Влада, держись Миши. Он очень добрый. С ним не пропадёшь”.

Его песни поют коллективы республики. Три его книги есть в Национальной библиотеке. Он участвовал в строительстве двух школ, двух оздоровительных лагерей, школы-интерната. Был председателем профкома. И если бы не ковид, он сделал бы ещё очень многое».