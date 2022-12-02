Под Слуцком открыли памятник Михаилу Марачковскому. Каким его запомнили друзья, коллеги и что сделали для сохранения памяти о нём

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Михаил Марачковский, Слуцк
Фото: Алесь Достанко

Прошло больше года со дня смерти Михаила Марачковского, бывшего начальника Слуцкого отдела образования, директора санатория «Случь» и поэта. За это время коллеги, друзья и родные много сделали для того, чтобы память о нём оставалась со случчанами дольше.

В марте, на годовщину смерти Михаила Владимировича, в Слуцкой районной центральной библиотеке прошёл вечер его памяти. Вдова Галина Марачковская собрала неизданные стихи Михаила Владимировича и дополнила его прижизненный сборник «Калейдоскоп жизни». А документы известного слуцкого педагога и руководителя она передала в Слуцкий зональный государственный архив.

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Александр Сайко, Слуцк
Александр Сайко, бывший председатель Слуцкого горисполкома, на вечере памяти Михаила Марачковского в Слуцкой центральной библиотеке. Фото: «Слуцкі край»
Библиотека, Слуцк, вечер памяти
Люди, собравшиеся на вечер памяти Михаила Марачковского в Слуцкой библиотеке в марте 2022 года. Фото: «Слуцкі край»

Особенно большой вклад в дело сохранения памяти о Марачковском внесла Любовь Гурбо, которая мотивировала на это и других. Любовь Фёдоровна много лет проработала в отделе образования Слуцка, была другом и коллегой Михаила Владимировича и после его смерти помогает Галине Марачковской.

Под Слуцком открыли памятник Михаилу Марачковскому. Каким его запомнили друзья, коллеги и что сделали для сохранения памяти о нём
Фото предоставила Галина Марачковская

Кем был Михаил Марачковский

Михаил Владимирович Марачковский родился 16 мая 1955 года в деревне Староград Кормянского района Гомельской области. По специальности — учитель белорусского и русского языков и литературы. Михаил Марачковский работал директором нескольких школ Беларуси. В Слуцке возглавлял отдел образования, руководил школой-интернатом для детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки. Потом был директором детского санатория «Случь» и заместителем директора этого санатория. Кроме педагогики, Михаил Марачковский увлекался поэзией. Он автор нескольких сборников стихов, печатался в периодических изданиях и альманахах.

Умер 25 марта 2021 года.

Что говорили люди о Михаиле Марачковском

21 ноября этого года на Слуцком городском кладбище в Брановичах открыли памятник Михаилу Марачковскому. Людей, которые знали его, на мероприятие пригласила Любовь Фёдоровна Гурбо, о которой мы уже писали. Почтить память известного руководителя приехали около 70 человек.
На Слуцком городском кладбище открыли памятник Михаилу Марачковскому. Что говорили на открытии
Люди возлагают цветы к памятнику Михаилу Марачковскому

Все, кто говорил о Михаиле Марачковском во время открытия памятника, отмечали, что был тонкий, грамотный, эрудированный человек, прекрасный руководитель, честный, порядочный человек. Также вспоминали о том, что он был не только педагогом, но и поэтом.

Светлана Константиновна Жук, заведующая детским садом № 19 города Слуцка, сказала: «Стихотворения Михаила Владимировича были его душой, его сердцем. Жизнерадостный, умный, красивый и хороший оратор. Он никогда не проходил мимо людей, которые нуждались в помощи. Мы всегда думаем, что успеем сказать, что человек замечательный и хороший. И вот поздно. И говорим это здесь. Он заслуживал, чтобы всё это мы ему говорили при жизни».

Василий Николаевич Шуляковский, друг Михаила Владимировича, бывший руководитель сельхозпредприятия: «Хотя он родился в Гомельской области, но жизнь связала с его со Слуцким районом. Его “Песня о Слуцке” — его шедевр. Мы подружились, когда он приехал со школьниками посмотреть наше предприятие. Он был мои доверенным лицом, когда я баллотировался в депутаты Верховного совета».

А вот что вспоминает о Михаиле Марачковском его вдова Галина Марачковская: «Это сильнейший человек. Он никогда не спешил говорить, много думал. На работе у него не было никаких скандалов, “спектаклей” и сплетен. 
На Слуцком городском кладбище открыли памятник Михаилу Марачковскому. Что говорили на открытии
Галина Марачковская

У родителей Миши было трое детей. Но когда его отец заболел, он сказал его матери: “Влада, держись Миши. Он очень добрый. С ним не пропадёшь”.

Его песни поют коллективы республики. Три его книги есть в Национальной библиотеке. Он участвовал в строительстве двух школ, двух оздоровительных лагерей, школы-интерната. Был председателем профкома. И если бы не ковид, он сделал бы ещё очень многое».

На Слуцком городском кладбище открыли памятник Михаилу Марачковскому. Что говорили на открытии
Слева — сын Михаила Марачковского Сергей Михайлович, директор санатория «Случь»
На Слуцком городском кладбище открыли памятник Михаилу Марачковскому. Что говорили на открытии
Священник Михаил Вейго провёл службу на открытии памятника. Отец Михаил хорошо знал Михаила Владимировича
Под Слуцком открыли памятник Михаилу Марачковскому. Каким его запомнили друзья, коллеги и что сделали для сохранения памяти о нём
Одно из стихотворений Михаила Марачковского, посвящённое жене