В субботу, 3 декабря, во всём мире отмечается День инвалидов. «Кур’ер» продолжает проект «Невозможное — возможно», который начинался вместе со Слуцким территориальным центром соцобслуживания населения.

За время существования проекта мы подготовили истории девяти случчан, которые по разным причинам получили инвалидность. Они рассказали, как приспосабливаются к новой жизни, как вопреки болезни добиваются успехов и не унывают.

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Все интервью читайте здесь.

Если вы хотите поделиться своей историей или знаете человека с инвалидностью, который не сдался, несмотря ни на что, и готов рассказать о себе, то звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info; или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.