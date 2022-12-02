На портале pravo.by опубликован проект закона «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Планируется отменить ряд льгот, поменять ставки с учётом инфляции и реализовать взаимные договорённости с Россией.

«Экономическая газета» пишет про основные изменения Налогового кодекса, которые вступят в силу, если проект станет действующим законом. Приводим некоторые из них.

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