На портале pravo.by опубликован проект закона «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Планируется отменить ряд льгот, поменять ставки с учётом инфляции и реализовать взаимные договорённости с Россией.
«Экономическая газета» пишет про основные изменения Налогового кодекса, которые вступят в силу, если проект станет действующим законом. Приводим некоторые из них.
- На два года (до 1.01.2025) продлят пакет налоговых мер, введённых с 2021 года в рамках повышения бюджетной устойчивости в условиях COVID-19.
- Ставки налогов проиндексируют в целях их адаптации к инфляции. Речь идёт про земельный налог, экологический налог, налог за добычу природных ресурсов, подоходный налог с физлиц в фиксированных суммах. В рамках договора с Россией увеличатся ставки акцизов на алкоголь и табачные изделия. На крепкие алкогольные напитки ставки вырастут до уровня 85% от ставки в РФ (рост 131,1%). Электронные системы курения и системы для потребления табака включат в перечень подакцизных товаров. Вводятся новые объекты налогообложения акцизами – нефть сырая, налог на игорный бизнес (игровой доход) с виртуального игорного заведения с увеличением ставки с 4% до 8%.
- Отменят некоторые налоговые льготы.
- Экологический налог: отменяется понижающий коэффициент (0,9), который применялся к ставке налога для плательщиков, получивших экологический сертификат соответствия.
- Подоходный налог: исключается льгота в отношении доходов, которые ИП получает от реализации выращенных им и его близкими родственниками продукции растениеводства или животноводства.
- Планируется увеличить с 18% до 20% ставку налога на прибыль. В то же время областные Советы депутатов утратят право увеличивать общеустановленную ставку до 2 процентных пунктов.
- Для самозанятых граждан предлагается установить два режима налогообложения: налог на профессиональный доход и единый налог. Уплата налога на профессиональный доход предусмотрена в процентах от выручки (на основании мобильного приложения). Единый налог для самозанятых планируют повысить в 1,5 – 2,5 раза для того, чтобы стимулировать их переход на соответствующую электронную платформу.
- Ремесленники и лица, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма, с 1 июля 2023 г. будут уплачивать налог на профессиональный доход. При этом местные власти своим решением смогут предоставлять им право, как и раньше, платить ремесленный сбор, сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма соответственно.
- Для индивидуальных предпринимателей, как и сегодня, будут действовать два режима налогообложения – подоходный налог и единый налог. При этом предусмотрено повышение ставок подоходного налога с 16% до 20%. Ставки единого налога вырастут от 1,5 до 3 раз. Одновременно сузится перечень видов деятельности, при осуществлении которых ИП вправе уплачивать единый налог.
- Также предложено увеличить ставки единого налога от 1,5 до 2 раз для физических лиц.
- Закрепляется на постоянной основе компетенция правительства на изменение сроков уплаты налогов, сборов, пошлин и пеней.