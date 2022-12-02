Декабрь — самое время готовить подарки к Новому году. Случчанка Катя Смирнова поделилась своими подсчётами, насколько дешевле получится сладкий подарок, если собрать его самой.

«Жизнь дорожает, и при покупках думаешь, на чём бы сэкономить, — написала Катя. — Но новогодние подарки обязательно должны быть. Я вспомнила, как в детстве моя мама за два месяца начинала собирать сладости, покупала по четыре конфетки разного вида, складывала в пакетик. К Новому году получались очень хорошие подарки.

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В этом году я решила посчитать, насколько будет дешевле подарок, если собрать его самой. Для примера рассмотрела готовый: 500 граммов по цене 9.99 рубля. Состав был написан на этикетке.

Я нашла в интернете цены на все конфеты. Поскольку был указан только общий вес, то для расчёта взяла цену самых дешёвых и самых дорогих шоколадных конфет и карамели из тех, что были перечислены. Так я получила среднюю цену конфет в упаковке. Потом умножила на вес 331 г. Добавила стоимость шоколадок и упаковки. В итоге получилось 7,84 рубля, то есть примерно на 22% дешевле, чем покупать готовый. Так что думаю, что способ моей мамы — заблаговременно покупать конфеты — самый выгодный.

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