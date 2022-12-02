Вчера любознательные случчане, кто посещает лекции слуцких краеведов, услышали интересный рассказ историка Игоря Титковского о Наполеоне Орде. Благодаря его рисункам нам известен облик старинных зданий Случчины 19 века.

Историк рассказал о пребывании Наполеона Орды, творчески многогранного человека, на Случчине в августе 1864 года.

Наполеон Орда родился в 1807 году на Брестчине, имя ему дали модное тогда — как у французского императора, а вот фамилия досталась по линии обрусевших татар. Он имел талант от природы и разностороннее образование. Его можно назвать литератором, музыкантом, композитором, художником, скульптором и педагогом. Сам же Наполеон Орда больше считал себя музыкантом. Он является автором полонезов, вальсов, мазурок, ноктюрнов.

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Наполеон Орда был художником-путешественником и во время своих многочисленных летних поездок по территории Речи Посполитой запечатлевал памятники истории. Он создал архитектурную галерею из более 1000 рисунков. На пяти из них оказалась Случчина.

Первый рисунок, сделанный им, изображает родовую усадьбу Войниловичей в Савичах (Копыльский район). Последний из рода Войниловичей Эдуард известен тем, что в память о своих детях Симеоне и Елене построил в Минске всем известный Красный костёл. А вот усадьба не сохранилась.

Наиболее красочный рисунок показывает нам, как выглядел Свято-Троицкий монастырь – центр православия на белорусско-литовских землях, который был окончательно разрушен после войны.

На третьем рисунке изображён городской пейзаж, где видно здание гимназии, сохранившееся до наших дней, и Кальвинский собор, которого уже нет.

Ещё один рисунок нам показывает родовую усадьбу Мержеевских в Грозове (Копыльский район).

Разрушенное здание выкупил предприниматель из Солигорска и пробует восстанавливать.

Литография нам показывает родину известного поэта Владислава Сырокомли (Кондратович) – деревню Смольгово (Любанский район). Он написал слова песни, ставшей популярной русской композицией (в переводе с польского) — «Когда я на почте служил ямщиком».



Наполеон Орда оставил нам наследие из рисунков, которые визуально сохранили для потомков вид архитектурных сооружений на белорусской земле, многие из них бесследно исчезли.

Напоминаем, что встречи любителей истории Случчины проходят каждую среду в 19 00 в здании Слуцкого епархиального управления, по адресу: Богдановича, 9.