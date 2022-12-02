Газета «Кур’ер» в четверг, 1 декабря, провела церемонию награждения авторов лучших Instagram-аккаунтов в Слуцке в пяти номинациях. Мероприятие проходило на закрытой вечеринке в ресторане Voyage Hall.

Посмотрите фото с премии «Instagram года-2022 #Слуцк».

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Партнёры премии «Instagram года-2022 #Слуцк»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке: Адрес: ул. Комсомольская, 1.

ул. Комсомольская, 1. Режим работы кассы: 13.00-21.00.

13.00-21.00. Сайт: marathonbet.by Шиномонтаж Телефон: (8033) 656 29 29.

(8033) 656 29 29. Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.

Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70. Instagram — здесь.

«Мода Макс» — крупная сеть магазинов секонд-хенд в Беларуси Адрес в Слуцке: ул. Ленина, 122.

ул. Ленина, 122. Сайт — здесь .

— . Instagram — здесь.

Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels Телефон: (8044) 796 46 79.

(8044) 796 46 79. Адрес: ул. Ленина, 177.

ул. Ленина, 177. Instagram — здесь.

Молодёжная культурно-просветительская организация «ВЕРШИНА» Телефон: +375 (29) 675-67-53.

Сайт — здесь .

. Instagram — здесь.

Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская, 23.

г.Слуцк, ул.Пионерская, 23. Телефон: (801795) 5 31 86.

(801795) 5 31 86. Сайт — здесь .

— . Instagram — здесь.

СПРАВКА. Премия учреждена в 2018 году газетой «Кур’ер» и в этом году проводится четвёртый раз. Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.

РАНЕЕ: Премия «Instagram года-2022 #Слуцк». Кто победил