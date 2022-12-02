В четверг, 1 декабря, в ресторане Voyage Hall в Слуцке прошла церемония награждения победителей премии «Instagram года-2022 #Слуцк». Рассказываем подробнее‚ как проходил отбор, а также про всех финалистов и победителей.



Премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур’ер» в 2018 году. В 2022-м она проводится в четвёртый раз.

Почему появилась премия. В Слуцке есть такие люди, Instagram-аккаунты которых могут быть интересны не только ближайшему кругу их знакомых. Мы хотим, чтобы люди больше общались, делились интересным и полезным и делали это лучше, узнавали новые имена. Возможно, эта премия будет стимулировать случчан быть активнее, развивать себя и помогать в этом окружающим.

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Про подготовку, отбор аккаунтов и голосование

В этом году мы сделали пять номинаций: «ЗОЖ», «Личный бренд», «Помощь животным», «Стиль жизни» и «Школьный Instagram». Для отбора претендентов просмотрели более 400 профилей в соцсети Instagram за октябрь-ноябрь.

Искали самые интересные и полезные аккаунты не только сотрудники редакции. В конце ноября мы попросили читателей подсказать, может, мы что-то пропустили, и прислать нам ссылки на слуцкие аккаунты, которые им нравятся. И снова пересмотрели все профили и составили список из 51 аккаунта. После этого определили 18 финалистов, а потом провели голосование в пяти номинациях на странице «Кур’ер» в Instagram.

В этом году жюри ставило не баллы, а среди участников редколлегии шли дискуссии, где каждый обосновывал, почему он отдаёт голос за тот или иной профиль. После дискуссий все члены жюри голосовали. 10-й голос – читателей, тех, кто голосовал. В трёх номинациях из пяти он стал решающим.

В итоге из 18 профилей в пяти номинациях были определены победители. Мы не говорим — лучшие. Мы говорим — победители. Для нас (и, как оказалось, для читателей) лучшие — это все 18 финалистов, которых выбрали.

Подробнее про номинации и финалистов премии «Instagram года-2022 #Слуцк»

Номинация «ЗОЖ»

Номинация о тех, кто не просто рассказывает о спорте и здоровом образе жизни, но и несёт своим подписчикам дополнительную ценность: рассказывает, советует и делает что-то для города в целом. Финалисты: @ruslanberezovskii_ (Руслан Березовский), @alexfit.pro (Алексей Якубович) и @tany_da_vida (Татьяна Давидович).

Победителем стал Алексей Якубович @alexfit.pro — тренер по бодибилдингу. Он рассказывает о платных марафонах по изменению образа жизни, делится фотографиями с соревнований по бодибилдингу, где занимает призовые места. А ещё он не просто показывает упражнения для тренировок, но и объясняет, как найти время для занятий, даже если вы убеждены, что «времени нет».

Другие финалисты:

@ruslanberezovskii_ Руслан Березовский — велопутешественник и фотограф-любитель. У себя на страничке он выкладывает качественные фото и видео из разных уголков Беларуси, рассказывает о белорусских достопримечательностях. Также здесь можно найти карты с веломаршрутами. А ещё он приносит много пользы городу, обращаясь в различные службы по вопросам благоустройства. Это благодаря его обращениям в Слуцке занизили много бордюров.

Руслан Березовский — велопутешественник и фотограф-любитель. У себя на страничке он выкладывает качественные фото и видео из разных уголков Беларуси, рассказывает о белорусских достопримечательностях. Также здесь можно найти карты с веломаршрутами. А ещё он приносит много пользы городу, обращаясь в различные службы по вопросам благоустройства. Это благодаря его обращениям в Слуцке занизили много бордюров. Аккаунт @tany_da_vida ведёт хореограф Татьяна Давидович. Она работает в театре моды «Вершина», любит фотографировать и уже несколько лет занимается танцами в стиле «Фрейм-ап». Участвует в конкурсах и побеждает. Обучает танцевать других девушек. Также танцует в слуцком ансамбле «Кордес». Активность Татьяны в разных сферах творчества находит отражение и на её страничке.

Номинация «Личный бренд»

Бывает, клиенты идут к бизнесу не только за хорошим коммерческим предложением, но и потому, что человек — бренд сам по себе. Финалисты: @irina_brankevich (Ирина Бранкевич), @korolkova_fizika.by (Ольга Королькова), @olga_biruk_ (Ольга Бирюк).

Победила Ольга Королькова @korolkova_fizika.by — тренер по фитнесу, пилатесу и TRX. Как тренер она занимает одну из лидирующих позиций в Слуцке. Много учится, постоянно наполняется новыми знаниями, которые применяет на занятиях. В своём аккаунте Ольга показывает различные тренировки, рассказывает о пользе и правильной технике выполнения тех или иных упражнений, даёт советы по питанию. Здесь собрано много полезной информации в одном месте.

Другие финалисты:

@irina_brankevich. Если скажешь «Ирина Бранкевич», многие знают, о ком речь. В своём аккаунте она показывает не только фото своих моделей, но, например, рассказывает про новинки мировой моды, что с чем сочетается. Профиль смотрится эстетично и органично. Она проводит курсы, где обучает девушек краситься, оформлять брови. Ирина выступала спикером женского проекта «Лампа», и на встречу с ней записалось около 100 человек.

Если скажешь «Ирина Бранкевич», многие знают, о ком речь. В своём аккаунте она показывает не только фото своих моделей, но, например, рассказывает про новинки мировой моды, что с чем сочетается. Профиль смотрится эстетично и органично. Она проводит курсы, где обучает девушек краситься, оформлять брови. Ирина выступала спикером женского проекта «Лампа», и на встречу с ней записалось около 100 человек. @olga_biruk_ Ольга Бирюк. «Ольга кератин ботокс Слуцк». У Ольги своя студия в Слуцке, где она делает кератиновое выпрямление и другие процедуры для волос. В своём аккаунте Ольга даёт полезные советы, проводит прямые эфиры на тему ухода за волосами. Даёт экспертные ответы на вопросы подписчиков.

Номинация «Помощь животным»

Номинация, которая призвана обратить внимание на то, что делают авторы для братьев наших меньших. Финалисты: @hvostikiby (Анастасия Туровец), @pomosch_jivotnim_slutska (Надежда Пашко), @kinolog.pavel (Павел Шилович).

Победителем номинации стал аккаунт волонтёров «Хвостики.by». Он помогает спасать пострадавших бездомных животных, собирать деньги на их лечение и стерилизацию, найти «потеряшек» и пристроить подкидышей. В актуальных сторис можно просмотреть истории разных спасённых животных. Посты хорошо оформлены, главная информация есть сразу на фото.

Другие финалисты:

@pomosch_jivotnim_slutska. Аккаунт помогает спасать пострадавших бездомных животных, собирать деньги на сложное лечение для них, найти «потеряшек» и пристроить подкидышей. В актуальных сторис есть очень ценные советы для волонтёров и просто тех, кто подобрал животное на улице.

Аккаунт помогает спасать пострадавших бездомных животных, собирать деньги на сложное лечение для них, найти «потеряшек» и пристроить подкидышей. В актуальных сторис есть очень ценные советы для волонтёров и просто тех, кто подобрал животное на улице. @kinolog.pavel. Полезный аккаунт для владельцев собак, который ведёт настоящий эксперт в этой сфере. Можно узнать, как воспитать собаку и как её обучить. А правильно воспитанная собака – это радость, а не обуза для хозяина.

Номинация «Стиль жизни»

Профили участников в данной номинации — это не просто страница, которую они ведут, потому что так принято и надо как-то контактировать с окружением. В этой номинации представлены те авторы, для которых их жизнь и их профили — единое целое, часть их стиля жизни. Просто, открыто, честно и, главное, полезно и с не наигранными эмоциями.

Финалисты: @borisovka24 (Екатерина Борисовец), @polina_memories.new (Полина Захватова), @mezhenova.ksu (Ксения Меженова), @pynyasha (Ксения Лобарёва).

Победила Ксения Меженова @mezhenova.ksu, которая ведёт блог о своей жизни с семьёй — мужем и двумя дочками. Девушка рассказывает о строительстве необычного дома, делает обзоры покупок из разных магазинов. На странице Ксюша откровенно говорит о своём онкозаболевании и борьбе с ним. А для любителей кулинарии есть много вкусных рецептов.

Другие финалисты:

@borisovka24 . Аккаунт ведёт Катерина Борисовец — активная читательница и участница женского проекта «Лампа». На своей страничке она делится историями о материнстве и рассказывает про деревню Клепчаны. Катя увлекается мобильной фотографией и выкладывает в Instagram свои работы.

. Аккаунт ведёт Катерина Борисовец — активная читательница и участница женского проекта «Лампа». На своей страничке она делится историями о материнстве и рассказывает про деревню Клепчаны. Катя увлекается мобильной фотографией и выкладывает в Instagram свои работы. @polina_memories.new. Автор странички Полина с семьёй переехала из Минска в Островец, а сейчас строят дом в Слуцке. Своим подписчикам девушка рассказывала про строительство дома и дизайн. Сейчас Полина — в декрете с малышом. Она снимает смешные видео, рассказывает о семье и материнстве, выкладывает рецепты вкусняшек.

Автор странички Полина с семьёй переехала из Минска в Островец, а сейчас строят дом в Слуцке. Своим подписчикам девушка рассказывала про строительство дома и дизайн. Сейчас Полина — в декрете с малышом. Она снимает смешные видео, рассказывает о семье и материнстве, выкладывает рецепты вкусняшек. @pynyasha. Автор — молодая девушка, которая рассказывает про свою повседневную жизнь и Слуцк. У неё всегда много сторис, из которых можно узнать, что происходит в городе. Ещё Ксения выкладывает свои макияжи и любимые средства по уходу за собой.

Номинация «Школьный Instagram»

Многие школьники сидят в Instagram: на страницах разных тематик, разных блогеров или просто подписаны на друзей и знакомых. То есть, где угодно, только не на школьных. Но есть исключения – это те профили школ, которые точно интересны.

Финалисты: @school11slutsk (СШ №11), @school4_slutsk (СШ №4), @shkola6_slutsk (СШ №6), @veseyskaya_school (Весейская СШ), @school8_slutsk (СШ №8).

Победила Весейская средняя школа @veseyskaya_school. Её аккаунт примечателен тем, что здесь есть видеосюжеты Veseya Pictures Production, где героями выступают сами учащиеся.

Другие финалисты:

СШ №11. Качественные фотографии, много рассказывается о патриотическом воспитании детей. Страничка полезна не только для педагогов и школьников, но и для родителей.

Качественные фотографии, много рассказывается о патриотическом воспитании детей. Страничка полезна не только для педагогов и школьников, но и для родителей. СШ №4. Живые, весёлые фото, много не постановочных. Уделяется внимание экологии и родной белорусской культуре. Судя по постам, в школе много внимания уделяется психологическому комфорту детей, воспитанию доброты и дружбы, командного духа.

Живые, весёлые фото, много не постановочных. Уделяется внимание экологии и родной белорусской культуре. Судя по постам, в школе много внимания уделяется психологическому комфорту детей, воспитанию доброты и дружбы, командного духа. СШ №6. Живые и юморные фото, много внимания уделяется спорту и здоровому образу жизни, путешествиям и туризму.

Живые и юморные фото, много внимания уделяется спорту и здоровому образу жизни, путешествиям и туризму. СШ №8. Так как школа с музыкальным уклоном, у себя в Instagram коллектив много рассказывает о творческих успехах детей, их участии в музыкальных событиях и конкурсах.

«Кур’ер» благодарит всех партнёров‚ которые поучаствовали в премии «Instagram года-2022 #Слуцк».

Какие были подарки и кто их предоставил

Победитель каждой номинации получил статуэтку премии «Instagram года» и букет цветов от павильона цветов Kvetki. А ещё партнёры предоставили подарки победителям:

два подарочных набора от кофейни «Про кофе» — элитный кофе и термокружка;

— элитный кофе и термокружка; три сертификата на сумму 30 рублей каждый от шаурмы «Барсук».

Всем финалистам мы подарили сувенирную продукцию газеты «Кур’ер».

Партнёры премии «Instagram года-2022 #Слуцк»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке: Адрес: ул. Комсомольская, 1.

ул. Комсомольская, 1. Режим работы кассы: 13.00-21.00.

13.00-21.00. Сайт: marathonbet.by Олег Дудка, владелец мастерских шиномонтажа в Слуцке Телефон: (8033) 656 29 29.

(8033) 656 29 29. Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.

Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70. Instagram — здесь.

«Мода Макс» — крупная сеть магазинов секонд-хенд в Беларуси Адрес в Слуцке: ул. Ленина, 122.

ул. Ленина, 122. Сайт — здесь .

— . Instagram — здесь.

Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels Телефон: (8044) 796 46 79.

(8044) 796 46 79. Адрес: ул. Ленина, 177.

ул. Ленина, 177. Instagram — здесь.

Молодёжная культурно-просветительская организация «ВЕРШИНА» Телефон: +375 (29) 675-67-53.

Сайт — здесь .

. Instagram — здесь.

Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал» Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская, 23.

г.Слуцк, ул.Пионерская, 23. Телефон: (801795) 5 31 86.

(801795) 5 31 86. Сайт — здесь .

— . Instagram — здесь.