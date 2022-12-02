Дрозды – рябинники из Слуцка не улетели на юг

Впервые увидела этих птиц зимой в Слуцке. Летают дрозды стайками, питаются ягодами рябины. Пугливые. Пришлось долго стоять у рябины, чтобы сфотографировать одну из птичек. Почему не улетели в этом году в тёплые края?

Орнитологи называют разные причины: относительно тёплая зима, наличие большого количества ягод рябины, калины; подкормка птиц зимой.

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Интересные факты о дроздах-рябинниках

Дрозды очень нужны рябине, так как прорастание её семян невозможно без обработки их желудочным соком птиц, который повышает всхожесть семян.

Дрозды выдерживают морозы до –30°С, что позволяет им оставаться на зимовку при наличии корма даже у северных границ ареала.

У рябинников хорошая память. Полакомившись единожды плодами какого-либо дерева, птицы запоминают его месторасположение, не раз прилетают к нему кормиться.

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