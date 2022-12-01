Ровно 25 лет назад, 1 декабря 1997 года‚ заработала средняя школа № 13 г. Слуцка. Директором стал Михаил Саковец. С 2003 по 2005 год школой руководил Валерий Леднёв, а с декабря 2008 года коллектив возглавляет Валентина Ралько.

Сегодня в школе пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое юбилею. Посмотрите фото выпускников разных лет.

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Слуцк, СШ №13, выпускники
Фотографии со страницы vk.com/sluskshool13 и архива «Кур’ера»

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Слуцк, СШ №13, выпускники

Выпускники-2018. 11 «А». На фото: Владислав Ермаков, Александр Половченя, Родион Козловский, Кристина Мандич, Даниил Данилевич, Анастасия Данилович, Филипп Горгин, Маргарита Семенчик, Анастасия Петрович, Владимир Добралёт, Алина Янович, Дмитрий Мошко, Кирилл Латушко, Вячеслав Чайковский. Классный руководитель: Светлана Анатольевна Гуринович.
Выпускники-2018. 11 «Б». На фото: Станислав Мелешко, Максим Козел, Дмитрий Шипалов, Зоя Тревога, Татьяна Протасевич, Лиза Шилович, Николь Выскварко, Александра Сионихина, Карина Шаведдинова, Полина Марущик, Екатерина Тарасенко, Полина Скорая, Евгений Бартошик, Алексей Дыдышко, Сергей Мошко, Никита Чумазов, Павел Гужев. Классный руководитель: Татьяна Александровна Тревога.

Если вы хотите поздравить родную школу с юбилеем, поделится своими школьными фотографиями, то пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info, или в личные сообщения в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», или в Telegram-бот.