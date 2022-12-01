Ровно 25 лет назад, 1 декабря 1997 года‚ заработала средняя школа № 13 г. Слуцка. Директором стал Михаил Саковец. С 2003 по 2005 год школой руководил Валерий Леднёв, а с декабря 2008 года коллектив возглавляет Валентина Ралько.

Сегодня в школе пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое юбилею. Посмотрите фото выпускников разных лет.

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