В четверг, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день мы напоминаем читателям о том, как важно проходить тестирование на ВИЧ. А ещё — развенчиваем популярные мифы об этой инфекции и рассказываем, какая сложилась ситуация с ВИЧ в Слуцком районе.

Экспертную информацию «Кур’еру» предоставила врач-эпидемиолог Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии Марина Басолыго.

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Мифов о ВИЧ может быть множество. Их источники — социальные сети. Мы выбрали некоторые из них и попросили врача их развенчать.

Миф 1. ВИЧ легко можно заразиться от злодейской иглы, спрятанной в скамейке, от поцелуя или живя в одном помещении с заражённым человеком.

Мифы и правда о ВИЧ

Правда. ВИЧ содержится во всех человеческих жидкостях организма, но по количеству содержания жидкости делятся на «опасные» и «неопасные».

В «опасных» жидкостях содержится следующее количество частиц на кубический сантиметр:

кровь — 18 тысяч,

сперма — 11 тысяч,

вагинальный секрет — 7 тысяч,

грудное молоко — менее 4 тысяч.

Случаи заражения через эти жидкости человека достоверно зарегистрированы.

«Неопасные» жидкости содержат менее одной вирусной частицы на 1 кубический сантиметр. Это слёзы, слюна, пот, моча, рвотные массы и фекалии. Случаев заражения через эти жидкости не зарегистрировано.

Инфицирующая доза (количество, достаточное для заражения) — 10 тысяч вирусных частиц. Для сравнения: инфицирующая доза для заражения гепатитом В — 100 вирусных частиц, чумой — 1 бактерия.

Отсюда и пути передачи:

через кровь (или непосредственно кровь в кровь), также при употреблении инъекционных наркотиков через нестерильные иглы и заражённый раствор наркотика, общую воду или дезинфектант, которым промывают шприцы в общей посуде;

через сексуальные контакты (незащищённый секс без использования презерватива), причём вероятность заражения снижается в градации: анальный, вагинальный, оральный (заражение в 10 раз чаще происходит при анальном сексе, чем при вагинальном).

Распределение всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в мире:

половой путь передачи ВИЧ — 70-80%, но риск заражения — 10-20%;

заражение через инъекционные наркотики — 5-10%, но риск заражения до 90% (профессиональное заражение медработников — менее 0,01%, так как предпринимается ряд профилактических мер);

переливание заражённой крови — 3-5%, но риск заражения до 95% (сейчас этот путь исключён, так как донорская кровь многократно тестируется на ВИЧ и другие гемоконтактные инфекции);

заражение ребёнка от беременной или кормящей инфицированной матери — 5-10%, риск — 20-45%.

При этом в разных странах и регионах преобладают разные пути заражения.

Что касается легенд про «иглы на скамейках». Вероятность заражения не исключена, но количество крови в игле очень маленькое, вирус там не размножается до количества, способного вызвать инфицирование, и долго выживать в высушенном состоянии в игле вирус не может.

Среднестатистический риск заражения при случайном уколе (рассматривается именно свежая кровь) составляет 0,3%. А при попадании вируса на повреждённую кожу, в глаза или на слизистые оболочки — 0,1% (1 на 1 000). Тем не менее, за весь период эпидемии в мире не зафиксировано ни одного случая, когда кому-то попытались передать ВИЧ таким образом.

Миф 2. ВИЧ заражаются только геи, наркоманы и проститутки, а среди обычных благопристойных людей вирус не распространён.

Правда. В начале эпидемии, действительно, раньше и быстрее всего ВИЧ распространялся среди мужчин-гомосексуалов, затем — среди потребителей инъекционных наркотиков и людей из секс-индустрии. Но на сегодняшний день заразиться может любой человек. Не существует преград для вируса, таких как государственная или расовая принадлежность, национальность, пол, возраст, сексуальная ориентация и другое. Заражению в равной мере подвержены мужчины, женщины и дети, как в развитых, так и в развивающихся странах, проживающие в городах и сельской местности, бедные и богатые. Поэтому день профилактики ВИЧ/СПИД отмечается ежегодно 1 декабря во всём мире.

От редакции: «Электронный Солигорск» писал, что в Солигорском районе регистрировались случаи ВИЧ у людей, у которых за всю жизнь был только один половой партнёр — супруг. А этот супруг заразился, сходив «на сторону».

Миф 3. ВИЧ — это приговор. Если его у вас нашли, значит, ваша жизнь обязательно будет адом и вы скоро умрёте.

Правда. Те люди с ВИЧ, которые сознательно и уважительно относятся к себе и своему здоровью, проходят обязательную ежедневную антиретровирусную терапию, соблюдают все рекомендации врача, мониторируют свои жизненные показатели — ведут полноценную, активную и благополучную жизнь. Среди них есть люди, которые живут с ВИЧ уже более 20 лет. В нашей республике такие люди тоже есть.

Но те люди, которые с неверием относятся к своему диагнозу (есть и такие ВИЧ-диссиденты), не принимают терапию или приняли свой диагноз, но то лечатся, то не лечатся, не соблюдают рекомендации врача, не следят за здоровьем в целом — заканчивают свою жизнь печально. Заболевание переходит в стадию СПИДа с летальным исходом. Практически ежегодно в Слуцке регистрируются случаи смерти от заболеваний, которые развиваются вследствие СПИДа.

Как изменилась ситуация с ВИЧ в Слуцком районе за 20 лет

В 2022 году всего было выявлено 18 новых случаев ВИЧ за год. На сегодняшний день число всех случаев составляет 381, из них людей, живущих с ВИЧ, в районе — 291 человек.

Как следует из официальной статистики, 20 лет назад в Слуцком районе больше всего заражались люди 20 — 24 лет. При этом случаи выявления ВИЧ у людей старше 29 лет вообще не зафиксированы. Теперь же в районе ВИЧ впервые выявляют и у людей старше 60-ти лет. А в большинстве случаев вирус находят у людей в возрасте от 35 до 49 лет.

На 2002 год:

15-19 лет — 5,6%;

20 — 24 года — 66,7%;

25 — 29 лет — 27,7%.

На 2022 год:

20-24 года — 4,3%;

25 — 29 лет — 4,3%;

30 — 34 года — 8,7%;

35 — 39 лет — 17,4%;

40 — 44 года — 21,7%;

45 — 49 лет — 21,7%;

50 — 54 года — 8,7%;

55 — 59 лет — 4,3%;

60 лет и старше — 8,7%.

О социальной принадлежности людей, у которых находят ВИЧ. В 2002 году это были в основном люди из мест лишения свободы и безработные. А сейчас в списке лидируют рабочие.

Распределение по контингентам:

дети — не было случаев ни в 2002, ни в 2022 году;

рабочие — 16,6% в 2002 году, 52,2% — в 2022 году;

служащие — в 2002 году не было, в 2022 году — 4,3%;

военнослужащие — в 2002 году — 5,5%, сейчас нет;

лица из мест лишения свободы — 33,4% в 2002 году, 4,3% — в 2022 году,

лица без определённой деятельности — 44,5% в 2002 году, 39,2% — в 2022 году.

О путях передачи. 20 лет назад в подавляющем большинстве случаев ВИЧ передавался через введение инъекционных наркотиков. А в этом году в основном люди заражаются через гетеросексуальные контакты.

Распределение по путям передачи:

гомосексуальные контакты — в 2002 году не было, в 2022 — 4,4% случаев;

гетеросексуальные контакты — в 2002 году — 5,6%, в 2022 — 86,9%;

инъекционное введение наркотических веществ — 94,4% в 2002 году, 8,7% — в 2022 году.

У кого выявляли ВИЧ, по половой принадлежности:

в 2002 году — мужчины 88,9%, женщины — 11,1%;

в 2022 году — мужчины — 65,2%, женщины — 34,8%.

Ситуация с ВИЧ в Беларуси

По состоянию на 1 ноября в Беларуси зарегистрированы больше 24 тысяч ВИЧ-положительных людей. Более 70% из них живёт в трёх регионах: Гомельская область, Минск и Минская область. В Минской области с ВИЧ живёт более 4 тысяч человек. За 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 1369 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Показатель заболеваемости почти на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года.