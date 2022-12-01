Подарки на Рождество работающие люди в Германии получают не от Санта-Клауса, а от начальства. И называются они Weihnachtsgeld, «рождественские деньги», рождественский бонус — то, что на постсоветском пространстве принято называть 13–й зарплатой.

На самом ли деле рождественский бонус в Германии тянет на целую зарплату? И в каких случаях работник вообще может на неё рассчитывать? Рассказываем основные моменты.

Выплаты регулируются только трудовым договором

Удивительно, но факт: в Германии, где, казалось бы, есть законы на любой случай, именно для «рождественских денег» официальных общих правил не прописано. Этот момент каждый работодатель решает индивидуально — в рамках своей компании.

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То есть, по большому счёту, рождественский бонус в Германии вам платить должны, только если это оговорено в трудовом договоре.

Заплатят, даже если вы уйдёте до Рождества

Упоминание Weihnachtsgeld в трудовом договоре — самая твёрдая гарантия получения премии. Написано, что заплатят — значит, заплатят в любом случае.

Если компанию настиг финансовый форс-мажор, дирекция должна будет заранее уведомить сотрудников об изменениях в политике выплаты «13-й зарплаты», будь то сокращение сумм или вовсе отмена этой приятной опции. И этот шаг должен быть подкреплён документально — работодатель должен показать соответствующее положение — например, прикрепив копию на информационной доске или разослав по корпоративной почте.

А с увольнением накануне Рождества дела обстоят почти так же просто. Вы получаете праздничных бонусов столько, сколько вы проработали месяцев в текущем году.

Например, покинув компанию в конце сентября, сотрудник имеет право на 70% от полагающегося ему объёма Weihnachtsgeld. Если в конце октября — на 80% и т.д.

Суммы бывают разные… даже в пределах одной компании

То, что размеры Weihnachtsgeld в разных сферах могут отличаться — это даже не секрет. Федеральное статистическое ведомство ежегодно публикует списки со средними размерами праздничных премий у представителей каждой профессии.

Самыми «дорогими» по нынешним оценкам оказались специалисты по добыче сырой нефти и природного газа. Рождественские премии у этой категории работников колеблются около 5780 евро.

Любопытно, что сразу после них в рейтинге бонусов идут люди, совершенно далёкие от добычи природных ресурсов. Это сотрудники телерадиокомпаний с выплатами 5274 евро. Третье почётное место занимают сотрудники служб энергоснабжения (4923 евро).

Высоко оцениваются также добыча кокса, переработка нефти (4843 евро праздничных выплат), а также производство химической продукции (4739 евро).

А вот к числу самых недооценённых в канун праздника профессий относятся сотрудники центров занятости и фирм-посредников по поиску работы. Рождественские бонусы у этих категорий составляют около 318 евро. Не намного лучше дела обстоят у работников сельского хозяйства и различных лесничеств (492 евро выплат), а также охранников и частных детективов (510 евро).

И даже на одной фирме суммы бонусов могут отличаться. На это влияет срок работы на предприятии, количество дней на больничном и семейное положение.

А могут и лишить премии: за что?

Как правило, рождественский бонус в Германии выплачивается по принципу равноправия — все хоть что-то да получают. Но равноправие касается и самих сотрудников: они должны выполнять свои должностные обязанности и не «филонить».

Так, вопрос о сокращении или лишении «рождественских денег» может возникнуть, если работник получал выговоры, штрафы или часто опаздывал без уважительной причины.