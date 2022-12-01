Лестницы-горки образовались в Слуцке. Фотофакт

Жительница Слуцка прислала в «Кур’ер» фотографии лестниц, которые расположены в общественных местах вблизи жилых массивов Слуцка. Женщину беспокоит, что люди в этих местах поскальзываются и падают.



«Ступеньки этих лестниц совсем не чистят, они почти превратились в горки. Люди поскальзываются и падают. Особенно трудно пройти пожилым людям и мамам с колясками, — сказала женщина. — Вот такие лестницы-горки есть на Аллее Героев, а более большие ведут к недавно сооружённой спортплощадке и детской площадке, которые в зоне отдыха в 11-м городке. Очевидно, что ступеньки нужно прочистить, учитывая такую травмоопасную погоду».

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