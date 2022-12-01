В Солигорске в среду, 30 ноября, в городском ДК состоялся благотворительный концерт в пользу больных детей.

Билет стоил 10 рублей. Собранные средства пойдут на лечение Александры Романовой, 2014 г.р., и Тимофея Крутько, 2012 г.р.

В концерте участвовали звёзды белорусской эстрады и юные артисты Дома культуры «Искорка», ансамбля «Сузорье», хорошо известные горожанам. Судя по аплодисментам зрителей, концерт понравился.

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В числе собравшихся на концерте были служащие отдельной четвёртой патрульной роты МВД. Мама Крутько Тимофея, которая присутствовала на концерте, благодарила всех присутствующих за оказанную помощь в дальнейшем лечении ребёнка.