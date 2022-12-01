В четверг, 1 декабря, в ресторане «Voyage Hall» в Слуцке прошла церемония награждения победителей премии «Instagram года-2022. Слуцк».

Кто победил

  • В номинации «ЗОЖ» — @alexfit.pro (Алексей Якубович).
  • В номинации «Личный бренд» — @korolkova_fizika.by (Ольга Королькова).
  • В номинации «Помощь животным» — @hvostikiby.
  • В номинации «Стиль жизни» — @mezhenova.ksu (Ксения Меженова).
  • В номинации «Школьный Instagram»  — @veseyskaya_school (Весейская СШ).

Подробнее о мероприятии смотрите в ближайшее время.

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Партнёры премии «Instagram года-2022. Слуцк»

Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр

Марафон, Слуцк, премия

Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке:

  • Адрес: ул. Комсомольская, 1.
  • Режим работы кассы: 13.00-21.00.
  • Сайт: marathonbet.by

Шиномонтаж
  • Телефон: (8033) 656 29 29.
  • Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.
  • Instagram — здесь.

«Мода Макс» — крупная сеть магазинов секонд-хенд в Беларуси
  • Адрес в Слуцке: ул. Ленина, 122.
  • Сайт — здесь.
  • Instagram — здесь.

Слуцк, перманент, парнер, премия Instagram года-2022

Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels

  • Телефон: (8044) 796 46 79.
  • Адрес: ул. Ленина, 177.
  • Instagram — здесь.

Слуцк, театр моды, Вершина, парнер, премия Instagram года-202

Молодёжная культурно-просветительская организация «ВЕРШИНА»

Слуцк, Слуцкводоканал, парнер, премия Instagram года-2022 Коммунальное унитарное предприятие «Слуцкводоканал»

  • Адрес: г.Слуцк, ул.Пионерская, 23.
  • Телефон: (801795) 5 31 86.
  • Сайт — здесь.
  • Instagram — здесь.

СПРАВКА. Премия учреждена в 2018 году газетой «Кур’ер» и в этом году проводится четвёртый раз. Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.