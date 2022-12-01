В четверг, 1 декабря, в ресторане «Voyage Hall» в Слуцке прошла церемония награждения победителей премии «Instagram года-2022. Слуцк».
Кто победил
- В номинации «ЗОЖ» — @alexfit.pro (Алексей Якубович).
- В номинации «Личный бренд» — @korolkova_fizika.by (Ольга Королькова).
- В номинации «Помощь животным» — @hvostikiby.
- В номинации «Стиль жизни» — @mezhenova.ksu (Ксения Меженова).
- В номинации «Школьный Instagram» — @veseyskaya_school (Весейская СШ).
Подробнее о мероприятии смотрите в ближайшее время.
Партнёры премии «Instagram года-2022. Слуцк»
Букмекерская контора «Марафон» — генеральный партнёр
Букмекерская контора «Марафон» принимает ставки на спорт в Беларуси с 2003 года и является крупнейшим букмекером в стране по количеству касс (лицензия № 33 120/171 выдана МНС РБ). Букмекерская контора «Марафон» в Слуцке:
- Адрес: ул. Комсомольская, 1.
- Режим работы кассы: 13.00-21.00.
- Сайт: marathonbet.by
Шиномонтаж
- Телефон: (8033) 656 29 29.
- Адрес: Проезд Кольцевой, 1/1 (напротив «Калибра»), ул. Мельничная, 70.
- Instagram — здесь.
Ирина Гуреева, основатель студии перманентного макияжа Angels
- Телефон: (8044) 796 46 79.
- Адрес: ул. Ленина, 177.
- Instagram — здесь.
СПРАВКА. Премия учреждена в 2018 году газетой «Кур’ер» и в этом году проводится четвёртый раз. Все публикации об «Instagram года. Слуцк» прошлых лет — здесь.