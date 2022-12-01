Зимой люди традиционно в 2-3 раза чаще обращаются к медикам с травмами. С 21 по 29 ноября, сообщает Минздрав, в Беларуси зарегистрированы 2 833 пострадавших от гололёдных и холодовых травм.

В Минской области – 498 пациентов с гололёдными травмами, 5 – с холодовыми. Из них 51 человека положили в больницу.

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Как в Слуцкой ЦРБ

Юрий Акаёмов, заведующий травматологическим отделением Слуцкой ЦРБ, рассказал «Кур’еру»: «У нас в отделении, в принципе, сейчас много травм. Но гололёдных из них — всего лишь 5%. Это 3 человека. Остальные — кто из-за ДТП, кто упал откуда-то. У каждой травмы своя уникальная история».

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