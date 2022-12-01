Дмитрий Цариков работает в медицине более 35 лет, а 25 лет он руководит хирургическим отделением Слуцкой центральной районной больницы.

За всё время на счету слуцкого хирурга звание «Врач года Беларуси» и 17,5 тысячи операций. За год проводит около 500, сообщили в сюжете СТВ.

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Сегодня Дмитрий Цариков — известный хирург не только в Слуцке, но и центральном регионе. «Выполняются практически все операции, которые выполняются в областных и республиканских учреждениях, разве что кроме пластики пищевода и трансплантации органов. А так всё остальное мы умеем и делаем»‚ — говорит он.

Напомним, что, когда Дмитрий Цариков получил звание лучшего хирурга Беларуси, он рассказывал «Кур’еру», в какой момент почувствовал себя хирургом, как относится к тому, что в народе его называют «врачом от Бога» и почему решил стать врачом в возрасте четырёх лет.